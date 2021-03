Diego Lainez no será convocado al Preolímpico pero sí a la Selección Nacional Mayor

Ciudad de México.- La concentración de la Selección Mexicana Sub-23 de cara al Preolímpico de la Concacaf ha iniciado y son 16 jugadores lo que se han presentado. Pero una de las dudas más fuertes que envuelve al combinado mexicano era el posible llamado de Diego Lainez para el "Tri" Preolímpico pero de acuerdo a los último reportes no sería ese ese cuadro al que reforzaría si no al combinado Mayor de Gerardo Martino.

Según León Lecanda de ESPN algunas personas allegadas a la Selección le han confirmado que Lainez no estaría siendo considerado para el Preolímpico dado que los tiempos no serían los adecuados, pues se había manejado que de tener un llamado este sería después del inicio del Preolímpico y ante ese panorama su convocatoria no estaría en los planes.

Por lo que todo apuntaría para que sí fuera convocado a los partidos amistosos de Gales y Costa Rica a finales de mes en Europa. La confusión se había dado luego de que el Betis comentó que no cedería al jugador pero un día después Manuel Pellegrini, entrenador del conjunto bético afirmó que se apegarían al reglamento de FIFA para prestar al jugador.

Si bien se maneja casi como un hecho quedará esperar hasta la siguiente semana cuando ambas selecciones revelen a los jugadores convocados para los partidos. El Tri Preolímpico inicia competencia el 18 de marzo y culmina el 30 del mimo mes, mientras que la Selección mayor el 27 tendrá su primer partido ante Gales.

Diego Lainez en su último llamado a Selección Mexicana | Foto: Instagram Diego Lainez

Diego Lainez ha tenido un gran despunte en los últimos meses, curiosamente desde el llamado a Selección Mexicana para los partidos del mes de septiembre del 2020 cuando entró de cambió y anotó gol. Luego de eso tuvo oportunidades en el Betis, siendo cada vez más titular hasta que se ganó su lugar, pero para su mala suerte se enfermó de Covid-19 lo que le alejó de las canchas por unas semanas.

Ahora ha regresado de poco a poco a la titularidad, Manuel Pellegrini confía en el jugador y los minutos son prueba de ello. Ahora solo queda esperar a que los entrenadores nacionales puedan tener una charla para anunciar oficialmente a los jugadores con los que podrán contar.

Hace algunos días Martino habló y dejó claro que si Jaime Lozano puede llevar a México a los Olímpicos tendría la elección de jugadores que él quisiera, tanto de los que son mayores como los que dan la edad y ahí podría entrar Diego Lainez ahora si con posibilidad de asistir con todo el reglamento y tiempo.