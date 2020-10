Diego Maradona dice que el Barcelona no trató a Messi “como se merecía”

Buenos Aires, Argentina.- Diego Maradona cree que el Barcelona “no es un club fácil” y que a Lionel Messi “no lo trataron como se merecía” porque no lo dejaron abandonarlo a pesar de que “les dio todo”.

“Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí, y no lo trataron como se merecía”, dijo Maradona al diario Clarín.

Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no. Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Nápoli no lo hice”, añadió.

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 dijo que en el día que cumple 60 años sus deseos son que la pandemia del coronavirus “pase cuanto antes”, y que “Argentina pueda salir adelante” en el gobierno de Alberto Fernández.

“Quiero que todos los argentinos estén bien, tenemos un país hermoso y confío en que nuestro presidente va a poder sacarnos de este momento. Me da mucha pena cuando veo chicos que no tienen para comer, yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que se siente en la panza cuando no comés por varios días y eso no puede pasar en mi país”, manifestó.

Dijo que fue y todavía es muy feliz porque el futbol le dio incluso “más de lo que hubiese imaginado”.

Lionel Messi cobrando un penal con el Barcelona/AFP

Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo, un día más con 'la Tota' (la madre, Dalma Salvadora Franco), pero sé que desde el cielo está orgullosa de mí y que fue muy feliz”, concluyó.

Luego de un inicio entre los reflectores por la petición de Lionel Messi de abandonar al club, el Barcelona no ha tenido un gran comienzo en LaLiga, pues tras cinco partidos disputados se encuentra en la decimosegunda posición con apenas siete puntos, derivado de dos victorias, un empate y dos derrotas, siendo la última la más dolorosa pues fue la derrota en el Clásico por 3-1 ante el Real Madrid en el Camp Nou.

Por otra parte en la Champions League han ganado sus dos encuentros que hasta el momento han disputado en la fase de grupos, sin embargo, su máxima estrella, el argentino Lionel Messi, no ha tenido un buen arranque de temporada, pues en los cinco partidos del club azulgrana en LaLiga, la “Pulga” solo ha marcado en una ocasión y desde el punto penal, sin dar una sola asistencia, mientras que en la Champions en las dos jornadas ha marcado dos goles, ambos desde los 12 pasos y dando el mismo número de pases para gol.