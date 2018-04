Simeone destaca lo determinante que ha sido Messi en La Liga

Madrid, España.- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recalcó este domingo que "lo determinante que está siendo Messi", atacante del Barcelona, "en esta Liga es sumamente visible" y destacó el mérito del triunfo frente al Deportivo de La Coruña en el estadio Wanda Metropolitano.

"Estamos haciendo una Liga muy importante. Ustedes vieron ayer 60 minutos del Sevilla sin Messi y ganaba el Sevilla 2-0 y entró Messi y ganaba el Barcelona 0-2 para el 2-2. Lo determinante que está siendo Messi en este torneo es sumamente visible. De parte de nosotros, seguir mirando adelante y cuando falten cinco fechas ver qué pasa y que hay por delante para aspirar en el esprint final".

El Atlético se situó a nueve puntos tras la victoria contra el Deportivo, un triunfo del que destacó, "sin ninguna duda", el mérito por las circunstancias con tantas bajas: "Siempre volver de la selección cuando falta tan poco para el Mundial no es fácil para todos los equipos, teniendo encima la dificultad de los suspendidos, de un chico (Vrsaljko) que estaba tocado y no pudo acompañarnos...".

"Respondimos con el resultado, que era lo que necesitábamos en este partido. El primer tiempo fue bastante mejor que el segundo. Hicimos el gol y pudimos haber aprovechado alguna situación de mejor manera. El Deportivo hizo un partido intenso, buscando no irse del partido nunca y nosotros no lo pudimos cerrar con el 2-0", repasó.

Diego Simeone dando indicaciones durante el encuentro de hoy ante el Deportivo / EFE

"Interpretando las situaciones del partido, entiendo y sabíamos que hoy iba a haber dificultades", expuso el técnico, que abundó sobre la victoria por 1-0: "Es verdad. Ganamos con lo justo. ¿Cuantos partidos ganamos 1-0? ¿Pero será una virtud también no?".

El técnico también habló del penalti que supuso el 1-0. "Estaba muy lejos, en la diagonal absolutamente de la jugada. No lo vi claro. No vi claro la falta. Como ayer dije que no había cenado con Dybala y dijeron que había cenado con Dybala, a veces las palabras cambian una frase", advirtió.

Diego "Cholo" Simeone durante el el encuentro de hoy / EFE

También se refirió a tres nombres propios: el argentino Ángel Correa, el debutante Carlos Isaac y el francés Lucas Hernández, que protagonizó una de las jugadas del partido al cortar providencialmente desde el suelo una carrera de Borja Valle hacia la portería del esloveno Jan Oblak.

"Lucas es un portento físico, con una velocidad y una reacción sobre todo en ese tipo de situaciones espectacular. Lucas está en un momento muy bueno, tiene que seguir creciendo y aprendiendo de todos los compañeros que tiene en la posición de central, porque él es central y hoy nos está dando una mano en el lateral", declaró.

Diego Simeone viviendo con intensidad el partido / AFP

"Carlos Isaac lo hizo bastante bien. Entendí que ya en el final del partido la cuesta iba a ser un poco más alta y entendí poner gente con más experiencia en ese sector. Ya estaba amonestado y venía haciendo un partido bastante bueno. Nos pone contentos gente que debute con esa tranquilidad. Esperemos que les sirva a los demás para mirar y esperar la oportunidad", dijo del lateral del filial.

Y sobre Correa, Simeone afirmó que le "gusta siempre, más allá de tener pasajes de perder la pelota". "Es el que más arriesga para sacar partido de un desmarque y de una jugada ofensiva. Hoy posiblemente no hizo un partido de los mejores, pero lo sostuvo y eso es lo que más contento me pone. Hay que también saber jugar mal, porque no es fácil", agregó.

Con información de EFE