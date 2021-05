Diego de Buen: "Todos confiamos y juntos vamos a lograr la remontada"

Puebla.- El Puebla tuvo una noche dura en el pasado jueves al recibir una dura goleada de 3-0 en la semifinal de ida del vigente campeonato Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, visitando el Estadio TSM de Santos Laguna.

El golpe anímico obliga a los franjiazules salir a ganar por el mismo resultado en el Estadio Cuauhtémoc para conseguir el pase a la final, no obstante, si recibe un gol de Santos tendrá que marcar cinco en 90 minutos, situación que pintaría todavía más complicado para el club de Nicolás Larcamón.

Pese a que los elementos del primer equipo se encuentran desanimados en el futbol nada está escrito, pues ya se vivió en el pasado Guard1anes 2020, una goleada puede ser revertida y eso mismo mantiene en la mira el cuadro de Puebla y en especial el mediocampista Diego de Buen.

El mexicano envió un mensaje de ánimo, ilusión y lleno de confianza para toda la afición de la Franja, en donde asegura que todos saldrán al tapete verde con el objetivo de conseguir el marcador adverso en el global y conseguir el boleto a la final de la Liga MX.

"Desafortunado quien no sufre adversidades en la vida, pues no podrá descubrir todos sus recursos, no sabrá que es capaz, ni quien es realidad. Todos confiamos, todos queremos y juntos vamos a lograr la remontada el domingo", publicó en Twitter.

Todos confiamos, todos queremos y juntos vamos a lograr la remontada el domingo. Vamos franja �� pic.twitter.com/CFgMylq4T4 — Diego de Buen Juárez (@DiegoDBuen) May 22, 2021

El número 5 de los poblanos ingresó de cambio en el partido de ida de las semifinales remplazando a Maximiliano Perg, a los 34 minutos. En la vuelta podría salir desde el inicio, ya que el propio defensor sigue en observación tras resentir una incomodidad en su pierna.

La semifinal de vuelta entre Puebla y Santos será el próximo domingo 23 de mayo a las 19:00 horas (Tiempo de México). Rememorar que Pumas estuvo abajo por 4-0 y en la vuelta logró remontar a Cruz Azul en el Apertura 2020. Puebla intentará repetir la dosis a Santos Laguna.