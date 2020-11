Dieta vegana: ¿El secreto de Mike Tyson para su buena forma ante Roy Jones?

Estados Unidos.- Hablar de Mike Tyson es hablar de uno de los mejores en el box, llegando a ser temido por los otros pugilistas en sus mejores tiempos; muchos querían enfrentarlo, pero muchos otros no. Por esto y otras razones decidió volver al ring para enfrentar a Roy Jones Jr.

A sus 53 años de edad, el apodado "The Baddest Man on the Planet" ha declarado públicamente estar "en mejor forma que nunca", gracias a que desde hace tiempo entrena como en sus mejores tiempos y sigue una estricta dieta vegana desde hace diez años.

En entrevista para Totally Vegan Buzz, Kid Dynamite, confesó que cambiar su dieta y estilo de vida fue lo mejor que le pudo pasar, pues "estaba tan congestionado de todas las drogas y cocaína que difícilmente podía respirar".

En diversas ocasiones ha declarado que su nueva dieta le salvó la vida, pues padece artritis y presión arterial alta a tal grado que estuvo cerca de morir; convertirse al veganismo no solo lo salvó de las sustancias dañinas para el cuerpo, sino que pudo traer de vuelta su mejor versión física de cara a su pelea de box.

El duelo vs Roy Jones

Este viernes las leyendas del boxeo cumplieron al subir a la báscula tras pasar los exámenes médicos, con un peso de Tyson que superó por poco las 220 libras, por 210 de Jones.

El Staples Center de Los Ángeles, California, será la sede de la contienda benéfica que gracias al nuevo estilo de vida del pugilista más temido, podría hacer que los seguidores de este deporte recuerden los mejores momentos del considerado por muchos como "uno de los mejores en la historia".

El enfrentamiento de exhibición se llevará a caso el sábado 28 de noviembre, con transmisión televisada por la plataformaTriller, en modalidad PPV (pago por evento) en Estados Unidos y por ESPN en Latinoamérica.

Los boxeadores sostendrán ocho rounds de 2 minutos cada uno, los dos sin careta. De llegar a su final, la decisión quedará en manos de la Comisión Atlética del Estado de California (CSAC).

Aunque mucho se ha especulado que esta será la última pelea de Tyson, ha trascendido en medios de comunicación un cartel que anuncia un duelo entre Iron Mike y el también excampeón mundial pesado Evander Holyfield, que se celebraría el próximo 11 de julio en Diriyah, Arabia Saudí.