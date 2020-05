Difícil panorama el que se nos presenta: Ciro

Guasave.- Después de que el gobierno de Coahuila anunciara que no permitiría la celebración de eventos masivos por lo que resta del año, aunque luego rectificaron y abrieron la posibilidad de sí tenerlos, Ciro Norzagaray calificó como preocupante esta situación, pues miles de empleos se irían por la borda si la campaña de la Liga Mexicana de Beisbol se cancela.

El jugador de Algodoneros de Unión Laguna en verano y de Guasave en invierno, se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación, sin embargo, confía que en los próximos días se aclare esta controversia sobre las estrictas medidas que estarían aplicando las autoridades del estado de Coahuila para permitir que haya beisbol este año.

Creo que por la situación que estamos viviendo en todo el país, sí se esperara que los gobiernos reaccionen de esta manera y que lo primordial sea resguardar la salud de los ciudadanos, reconoció.

El pelotero actualmente se mantiene junto a su familia en la ciudad de Culiacán, a la espera de que finalice la contingencia y así regresar a los parques de pelota.

Reflexiones

El nacido en la Ciudad de México no se imagina un verano sin beisbol, lo que traería como consecuencia no percibir su salario habitual en esos meses, sin embargo, el lado positivo de no jugar es que que llegaría sin sobrecarga de trabajo para jugar la LMP en octubre.

“Si lo miramos por el lado positivo, sí llegaríamos descansados y sin ninguna carga de trabajo físico, sin embargo, sí hay mucha diferencia entre jugar y entrenar, ya que siempre un partido oficial será más intenso”, relató Ciro Norzagaray.

Finalmente, el joven pelotero expresó tener la ilusión de adquirir más protagonismo este año con Guasave, por lo que no quita el dedo del rengón de ocupar un lugar en la novena titular de Algodoneros.

Mi meta es convencer al mánager de que puedo ser un jugador de todos los días en invierno, y para eso vamos a prepararnos, destacó.

