¡Dijo que sí! Alexa Collins recibe propuesta especial de matrimonio en la playa

Malibú, California.- Este año 2021 no lo olvidará la hermosa y privilegiada modelo de los Estados Unidos, Alexa Collins, quien sonrió como nunca antes lo había hecho estando en las famosas playas de la ciudad de Malibú, California, junto a su galán Tom Shields.

Después de tanto tiempo de relación, el novio de Alexa sabía que era el momento oportuno para preguntarle algo que podría marcar la vida de ambos, así que luciendo los mejores atuendos, el caballero caminó junto a su princesa en la orilla del mar donde se encontraban flores sobre la arena, alrededor de grandes letras que formaron la palabra "Marry", (Casar).

Eso solo significó una cosa en el corazón de Alexa Collins, quien no contuvo la emoción de creer que dicho momento no era un sueño, sino una realidad. Mirando a Shields, incado y tomando un pequeño obsequio, le mostró el anillo de compromiso y con amor y sentimiento le propuso la frase "Will you marry me", (Te quieres casar conmigo), a lo que la preciosa dama respondió con un "Sí".

"Ayer le dije que sí a mi otra mitad. Te amo 21-08-21, Tom Shields", escribió la norteamericana en la leyenda de su publicación de Instagram, donde se muestran las imágenes de la tarde de ensueño junto a su persona favorita, quien en su red social escribió lo siguiente:

Alexa Collins enamorada de su novio

Instagram alexacollins

Leer más: Scarlett Salazar sorprendió a sus fans con fotos en la cama

"¡Ayer fue un día para recordar por siempre! ¡Ella dijo que sí. Te amo mi otra mitad, Alexa Collins", dedicó en su perfil social. De inmediato los mensajes de felicitación comenzaron a rondar por su bello post, que se espera el día indicado para realizar la boda que tanto han soñado.

Alexa quedó sumamente maravillada por la fantástica sorpresa que le tuvo preparada su pareja Tom Shields. Ese mágico postal se disfruta con mucho encanto y para ella será el mejor día de su vida en este vigente año 2021. ¡Qué viva el amor!.