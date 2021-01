Dinora Garza: "Quiero dejar una huella importante en Pumas, deseo y sea el campeonato"

Ciudad de México.- Dinora Garza, la delantera que llegó para este Guard1anes Clausura 2021 de la Liga Mx Femenil con Pumas Femenil se ha visto muy contenta desde que viste el dorsal número 9 pero con el alma de 10, en el grupo dirigido por Ileana Dávila.

La refuerzo ingresó de cambio en la segunda mitad de la jornada 1 cuando las auriazules recibieron a Tijuana en La Cantera, concretando el primero de la campaña y su debut con las Capitalinas. De manera que en esta nueva oportunidad su objetivo es aportar junto a sus compañeras.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Estoy muy contenta e ilusionada por nuevos retos. Feliz por como me recibió el cuerpo técnico, cada una de las chicas, vengo a ser una más en el equipo. Este club tiene mucho potencial y eso hará que podamos llegar a la liguilla y de ahí pueden pasar muchas cosas.", dijo para la Liga Mx Femenil.

Su gol que anotó en la fecha 1 fue no de los más reconocidos por la liga, tanto que Garza se mostró entusiasmada de ser ella la primera autora de un gol de Pumas en el certamen.

"Sabia la responsabilidad que teniamos Marlyn Campa y yo cuando entramos en los últimos 20 minutos. No me imaginé en anotar, tal vez si una asistencia pero se dio un gol muy bonito, es algo que se queda guardado porque es la segunda vez que debutó en el máximo circuito y marcó una diana.

Leer más: Liga Mx Femenil: Carolina Jaramillo se va con todo contra las jugadoras que participan en Reality Show

Dinora es una de las jugadoras que ya contempla el título que la acredita como entrenadora, de manera que al final de su carrera si se ve dirigiendo en el futbol mexicano.

"Cada que estoy con mi entrenadora (Ileana Dávila), le digo lo orgullosa que estoy de verla dirigir en este equipo, porque también las mujeres tenemos la capacidad para dirigir una escuadra. Todo es un proceso, en mi caso si me veo como entrenadora pero no es de un día para otro, todo eso lo estaré viendo poco a poco cuando termine mi carrera futbolística", explicó

"Quiero dejar una huella importante en Pumas, deseo que sea el campeonato. Seguiremos trabajando, no he compartido un momento con la afición por el tema de la pandemia, he visto que son un magnífico apoyo y para ellos buscaremos el título", finalizó Dinora Garza.

Dinora Garza con su camisa número 9

Instagram dinoragarza10

Pumas se encuentra líder del torneo con 9 unidades, registrando 8 goles a su favor y cero en contra, siendo uno de sus mejores comienzos al sumar tres victorias al hilo, de las cuales una fue contra Rayadas en esta semana, siendo también su primer triunfo ante las blanquiazules.