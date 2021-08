"¿Dios mío por qué no puedo ayudar a mis hijos?", el lamento que hizo llorar a Julio César Chávez

México.- Julio César Chávez un ejemplo de superación en el ámbito deportivo, que pasó de vivir en un vagón de tren tener grandes mansiones, pero tambien un hombre que cayó en las garras de los vicios. Pero como el gran luchador que es hace unos días cumplió sus primeros 12 años limpio, sin ninguna gota de alcohol o drogas.

Sin duda una gran historia que es digna de contar, pero en ese camino se llevó a dos personas que ahora ellos son los que necesitan ayuda pero al parecer Julio César Chávez lamenta no poder hacer nada al revelar que no es tan fuerte para llegar a medidas extremas con nada más y nada menos sus hijos, Julio César Chávez Jr y Omar Chávez.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el "César del Boxeo" rompió el llanto al recordar el mal momento que está pasando con sus hijos mayores. Asegura que no tienen contacto con él por diversos temas. Pero confirma que lo que más le duele es no poder hacerlos retomar el camino del bien y alejarse de todos esos malos vicios que les han echado a perder la vida como alguna vez él lo vivió.

"Ha sido difícil, he tenido que internar a mis hijos, y ha sido difícil, sabes que como padre me duele mucho", comentó Julio. Además agregó que le guardan aún rencor por la forma en la que trataba a su madre y lo culpan de que sus adicciones son a causa de todo lo que tuvieron que vivir con un padre adicto.

"A veces mis hijos me han reprochado mucho, que de una u otra manera yo ofendí mucho a su madre, pero yo les digo que ya cumplí, tengo 12 años limpio, ya no pueden echarme la culpa todo el tiempo de que ustedes están así por mí, ya no chinguen", dijo Julio.

Julio César Chávez mostró su lado más sencible ante las cámaras | Foto: Captura de video

Julio César Chávez durante su momento de flaqueza con las drogas y el alcohol, siempre tuvo a sus hijos cerca, quienes lo miraron y "aprendieron" de sus malos hábitos Con el tiempo ellos se convirtieron en una replica de él luego de toma de malas decisiones, pero tambien ha sido complicado para su padre que no tiene las fuerzas para hacer que todo funcione como espera.

Durante la entrevista, Julio no pudo contener el llanto y soltó el que podría ser el lamento más fuerte que ha dicho en toda su vida, ver sufrir a sus hijos es algo que le ha marcado la vida, incluso pidiéndole a Dios que le de una señal para poder hacer algo en su beneficio.

"Teniendo yo clínicas de adicciones y no pudiendo ayudarlos yo a mis hijos, digo ¿Dios mío por qué no puedo ayudar a mis hijos? Por la codependencia que tengo, porque lo saco antes, porque siempre le estoy dando una nueva oportunidad y así me agradecen y está cabrón la neta, es bien difícil, bien complicado, pero Dios sabe que solo hecho más que ayudarlos", selló Julio que al narrar eso no pudo evitar llorar y hacer llorar a Yordi.

Julio César Chávez dejó claro que luego de 12 años es una persona diferente, limpia y sobre todo con el conocimiento para poder ayudar a quienes pasan por situaciones similares, ya solo falta que la otra persona pueda reconocer que vive mal y que desea la ayuda ya que no se dice tan fuerte para internar a sus hijos con mentiras como fue él que llegó a su primera clínica.