¡Diosa! Yuliett Torres alborota a la afición del Atlas tras modelar exótico pareo de red

México.- Yuliett Torres está activa en este fin de semana para darle una felicidad al pueblo mexicano y a todos los foráneos que siguen su contenido de lujo. Cada que se encuentra de una manera majestuosa con todo tipo de ropa elegante y/o con esos diseños particulares, que fueron aptos para la fanática de los Rojinegros del Atlas, logra hacer una llamada para cautivar a todos los de la Academia, incluso a los 'fans' que reciben un 'gustito' gracias a sus últimas fotos con dos atuendos que la convierten en un ser sobrenatural.

Y es que 'Yuly' aprovecha el aire libre para que, en un bonito jardín, se encontrara con un traje de baño oscuro y extremadamente pequeño que definen de maravilla sus 'tesoros', y permite que sus músculos trabajados en el gimnasio sean los principales protagonistas para que los presentes y todos los usuarios de las redes sociales puedan verlos con claridad hasta llenarles el ojo, y sean capaces de compartir una frase que sacan de la imaginación para darle una felicidad a quien consideran su 'crush'.

Yuliett Torres está enamorada de la vida y siempre adora pasear entre la multitud con un tipo de ropa que deja al descubierto su atlético físico, empero en varias ocasiones decide sorprender a sus millones de seguidores con algún complemento o los que sean suficientes para hacer sonreír a los que no se exhaustan de ver sus fotos, tal y como las últimas que aparecen en su vigente publicación de Instagram, donde aparece con ese ardiente pareo de red fosforescente.

Yuliett Torres encandila con su bellísima figura

Instagram yuliett.torres

"Si me pones a prueba te respondo", escribió la modelo azteca en la leyenda de su posteo que acumula cinco horas en la internet, tiempo preciso para encontrar la nota recién en Debate Deportes. 'Yuly' produjo un asombro sin precedentes a través de su pie de figura, en la cual se encuentra en una posición que hizo cosquillas a los miles seguidores de nuestro país y del extranjero, pues recargó su definida retaguardia sobre el muro e hizo un gesto provocativo en su bello rostro.

Una foto no fue suficiente para que los millones de 'fans' le dieran 'like' a su publicación, sino que, al ingresar en su material aparecen otras cuatro fotografías en las que sus glúteos son el área que más le encanta presumir, así como su flanco izquierdo y lo bien desarrollado que está su vientre, haciendo ver que el 'six pack' está en proceso y una mejor figura como la que tiene en la actualidad se va a exponer para robar los corazones de 10.3 millones de personas y más de la cuenta.