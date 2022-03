¡Diosa del desierto! Inés Sainz adelanta un poco del promocional para Qatar 2022

México.- El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y las televisoras ya iniciaron a gestionar su promocionales para ambientar de maravilla sus transmisiones, una de ellas ha sido TV Azteca quien ya dio un pequeño adelanto de lo que se verá en sus pantallas. Inés Sainz el bello rostro de la televisora ya dejó ver un poco de lo que pasará, además del encantador outfit que usará en el, todo quedó documentado en sus redes sociales y fue vista como una Diosa del Desierto.

A través de su cuenta de Instagram Inés Sainz compartió algunas postales de ella y el grupo de Fut Azteca en donde se les ve en el desierto, un lugar que no se reveló pero que a simple vista lució espectacular. En sus imágenes se pudieron ver a Christian Martinoli, Jorge Campos, David Medrano, Zague, Luis García y claro la belleza que la puso la exmodelo.

Inés Sainz modeló un conjunto azul muy llamativo, se basaron en la ropa tradicional de Qatar para lograr increíbles outfits y dar el mayor parecido para que se hiciera pensar que en efecto están en Qatar. Lo seguidores de la conductora quedaron maravillados con el atuendo en color azul que la hizo brillar de forma espectacular. En sus fotos claramente se ve más a detalle su ropa, pero la de sus compañeros fue muy parecida, logrando increíbles tomas para lo que se viene dentro de algunos meses.

Inés Sainz deslumbra con lindo atuendo | Foto: Instagram Inés Sainz

La conductora ya se ve una vez más en tierras mundialistas dentro de algunos meses como justo lo hizo en los pasados Mundiales aportando todo su talento y su conocimiento para mantener muy bien entretenidos a los miles de fans que siempre están al pendiente de todo lo que sucede en su canal gracias a su aparición. Por ahora es lo único que se ha dado a conocer de cara al Mundial, pero se espera que para el verano se comiencen a liberar más promocionales para ir adecuando el año mundialista.

En las últimos día Inés Sainz ha estado muy centrada en el mundo del futbol, pero no precisamente por algo bueno y es que ella como aficionado a los Gallos Blancos de Querétaro se dijo avergonzada de los hechos de violencia que se vivieron el pasado 5 de marzo en la cancha de La Corregidora. La queretana se dijo triste por ver como un grupo de falsos aficionados manchó el nombre de sus Gallos, ella fue de las que apoyaron la no desafiliación del equipo apelando a no dejar pagar a los inocentes como los jugadores, y personal del equipo.

La conductora de TV Azteca adelanta su promo del Mundial de 2022 | Foto: Instagram Inés Sainz

Inés Sainz siempre se ha caracterizado por su gran carisma, siempre que aparece en la televisión es para ponerle un gran ánimo a las transmisiones, además de que se ha ganado con mucho trabajo su posibilidad para comandar uno de los grupos deportivos más efectivos como el de TV Azteca.