¡Diosa, se queda corto! María León deja sin palabras a propios y extraños con tremenda foto

México.- No es un secreto que María León es una de las artistas más guapas y versátiles del momento, la tapatía ha hecho todo lo que ha necesitado para estar en la mente de sus seguidores y ser la marca que comanda el mundo de la música, pero tambien se ha convertido en una imagen de empoderamiento femenino que a través de las redes sociales gana más y más seguidoras y seguidores que caen rendidos con todo lo que la bella cantante ha hecho para ellos. María León a través de simples fotos transmite la belleza de la mujer y lo hace poniendo el ejemplo.

Una vez más María León se quedó con los suspiros y reacciones de miles de seguidores que no pueden creer la encantadora sorpresa que la cantante les dio. Una foto con una ligera blusa y ropa interior fue al combinación ideal para reventar el botón de likes y llenar la caja de comentarios. Pero más allá de ello fue el mensaje que la influencer dejó para hacerle ver tanto a las mujeres o a cualquier persona que quienes ea puede verse bella con su estilo.

"Qué pinche hermosx te ves con todos tus colores: los de tu mente, los de tu piel y los de tu corazón…" se lee en la publicación. Si bien el mensaje es más que claro y motivante hubo mucho más atención a la foto. Ahí María León dejó en evidencia que sus ejercicios y la vida dedicada que tiene es la clave para lograr una imagen como esa, nada extravagante pero si con trabajo y dedicación que logra darle el valor a su esencia más que ganar likes por aparecer con ese tipo de ropa.

María Leon se robó los corazones con espectacular imagen | Foto Instagram María León

Poco más de 155 mil personas han considerado que María León es de las mujeres más perfectas del mundo artístico y no hay nada que les contradiga eso, sus fotos en las últimas semanas lo dejan más comprobado y es complicado que alguien se atreva a cuestionar algo que a simple vista se ve. Tampoco es un secreto que la misma María es algo que ha buscado pues como se describe nunca podría estar a gusto en un solo lugar sin intentar algo nuevo y el manejar una figura de esta calidad es por las ganas de sobresalir.

Los fans quienes no pudieron aguantarse las ganas de comentar dejaron sus mejores piropos para la cantante, "Pegará esta foto en mi refri", "Bellísima como siempre, un mujeron", "Te amo porque gracias a ti me amo y me acepto como soy", "Gracias por existir", fueron algunos de los mensajes y en esta ocasión en mucho tiempo las que están más agradecidas son las mujeres quienes le agradecen por su ayuda para aceptarse como son y por darles la confianza para buscar el amor propio.