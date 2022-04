¡Divina! Alexa Dellanos hipnotiza las redes con traje de baño extremadamente pequeño

Estados Unidos.- La olas golpearon fuerte en las playas de Estados Unidos y el ambiente subió de nivel cuando los turistas y habitantes del país vieron que la fabulosa Alexa Dellanos se encontró tomando el sol con un traje de baño exageradamente corto en color rosa, que permitió mirar más de la cuenta, incluso cuando la modelo comenzó a grabar sus partes nobles mientras su figura de ensueño sintió la suavidad de la arena y escuchó el sonido del lugar paradisiaco donde estuvo acostada.

La hija de Myrka Dellanos no desaprovecha un solo día de su larga vida y para beneficiarse que en su nación hizo un calor infernal disfrutó de ese efecto para ir a nadar, y claro que broncear su parte principal era una de sus actividades que quiso realizar para que la brillantez provocara un hechizo demasiado fuerte entre los residentes que se dieron cita en la playa, y desde ángulos diferentes admiraron su gracia que levanta suspiros hasta generar un afecto incondicional.

Alexa vivió un jueves a su más lindo estilo y no dejó escapar un sólo minuto para estar en boca de todos por cómo se presentó ante cientos de personas que miraron el paraíso entre su figura que en el propio panorama que contuvo el sol, el agua y las diversas rocas populares que funcionan para diversas fotos donde el resultado se convierte en una pieza de museo. Esta vez la norteamericana no pensó algo así, sino quiso filmar con cercanía sus lindos atributos y de inmediato encendió las redes sociales en su totalidad.

Alexa Dellanos cautiva en la playa

Captura de pantalla

Leer más: ¡Majestuosa! Issa Vegas enamora con colección rojo pasión

Un corto 'videoclip' que resalta a la perfección su mirada de ángel, perfecta e irreconocible, tal y como sus preciosos 'tesoros', hizo que su cuenta oficial de Instagram entrara en los temas con mayor mención que hasta el propio 'Wifi' se saturó por la urgencia de voltear a ver su grabación que, en 24 horas desaparecerá al estar entre sus historias, sin embargo en la redacción de esta nota podrás ver el perfil que Alexa Dellanos filmó para sus millones de 'followers'.

Leer más: ¡Encantadora! Hailey Grice divina con pequeño strapless

Abril se ha convertido en una aventura paradisiaca para la modelo, no ha habido un momento de este cuarto mes que no haya estado a una corta distancia del agua del mar con algún atuendo diminuto y hermoso que a los 'fans' emocionó, pues ver a su 'crush' como llegó a este mundo no tiene nombre. Al encontrar esta nota en la sección de deportes del Debate su 'stori' sumara siete horas de haber aparecido en su perfil personal que se adueña de hasta 7.1 millones de admiradores. Alexa Dellanos nació un 30 de diciembre de 1995 y hoy disfruta 26 años muy dulces.