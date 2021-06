Djamel Dahou se une a Zapari Boxing

Mazatlán.- Tras recuperarse de una grave lesión en la espalda que lo dejó seis años sin competir en el boxeo, de los cuales cuatro estuvo postrado a una silla de ruedas, el peleador argelino, Djamel Dahou, se encuentra en Mazatlán para entrenar en el gimnasio Zapari Boxing.

El boxeador de 29 años se adiestra bajo las órdenes del entrenador Héctor Zapari, con la esperanza de aprender el llamado “estilo mexicano” del boxeo y así regresar a planos estelares como el único peleador de Argelia en ganar campeonatos mundiales juveniles en el pasado.

Djamel Dahou tiene un récord de 18 peleadas ganados con 14 KO’s, y se mantiene invicto, por lo que desea aprender el estilo mexicano para continuar por un camino de éxitos futuro.

“El estilo mexicano es uno de los mejores del mundo, por eso me propuse aprender junto a Zapari. Me gusta el manejo que tienen en la defensa y lo aguerridos que son en ataque; espero algún día poder ser como los grandes referentes, Julio César Chávez o Canelo Álvarez”, mencionó el argelino.

Dohou decidió entrenar con Zapari por su buena relación desde hace siete años, además de haber visto el trabajo que la promotora porteña hizo con el ex campeón Gilberto “Zurdo” Ramírez.

“Decidí venir aquí con Héctor y trabajar por me gustó el proceso que llevaron con ‘Zurdo’. Hoy tras meses de entrenamiento, puedo decir que me he sentido muy seguro, confiado y agradecido por la oportunidad de entrenar con estos jóvenes leones que son ‘Bebé’ (Vega), ‘Veneno’ (Aréchiga), Chinito (Amaro), que me apoyaron siempre”, pronunció el africano.

Por su parte, Héctor Zapari, confesó que Djamel lo ha sorprendido mucho con su forma de entrenar, y el tiempo con que se ha adaptado a los otros peleadores, pues cabe destacar que Dahou ya tuvo una pelea este año bajó las órdenes de Zapari, cuando venció en el primer round a Jesús Guadalupe Romero en pelea de peso ligera, realizada en Tepic, Nayatir en el mes de marzo.

La verdad es que el caso de este peleador es un milagro, que después de años haya podido regresar a pelear.

Al principio lo noté nervioso, pero poco a poco ha ido impregnando nuestro estilo; tiene buena pegada, es muy completo y esperemos que pronto vuelva a planos estelares por que se lo merece”, señaló Héctor Zapari.

Dahou estará peleando de nuevo el próximo 26 de junio en Guadalajara junto a otros talento de Zapari Boxing en una función de los hermanos Montiel, y el 19 de septiembre estelarizará un evento boxístico en Dubaí.

