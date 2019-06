Doble de Messi desmiente que se haya aprovechado de 23 mujeres

Reza Parastesh, el doble del futbolista Lionel Messi, desmintió la información que circuló en donde lo acusaban de aprovecharse de su gran parecido con el astro argentino para tener intimidad con 23 mujeres.

"Por favor, no juegues con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara a alguien, habría algunas quejas y esto llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si estas noticias fueran ciertas, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para luchar legalmente y asegurarme de que mi nombre esté limpio", dijo en un video en su Instagram que recoge OmaSports.

El Messi iraní se hizo famoso hace un par de años cuando se descubrió su gran parecido con Lionel Messi. Reza Parastesh posó con la playera del Barcelona y causó furor en las redes sociales. Posteriormente visitó la ciudad condal generando euforia. Aunque Reza Parastesh siempre se ha mantenido activo en sus redes sociales fue hasta hace unos días que volvió a acaparar titulares de varios medios españoles pero con una desafortunada noticia la cual el Messi iraní ha desmentido a través del video en Instagram.

Reza Parastesh es una celebridad en la ciudad Hamadan, lugar donde vive en Irán. A través de las redes sociales el Messi iraní comparte imágenes donde se observa a personas cargarlo y vitoreándolo.

El Messi iraní aprovechó el video para dejar en claro que si la noticia que se difundió en varios medios de comunicación sería cierta, no estaría libre, estaría en la cárcel pagando. Reza Parastesh señaló que tomara legalmente cartas en el asunto para limpiar su nombre.

El doble iraní de Messi da el salto a España

Tener la misma estatura y facciones, y un estilismo de cabello y barba como el del delantero argentino ha supuesto una revolución en la vida de Parastesh, ya conocido como "el doble iraní de Messi", un apodo confirmado incluso por los futbolistas españoles Xavi Hernández e Iker Casillas.

Al principio todo el mundo le confundía con el astro argentino, pero desde que saltó a la fama la mayoría ya le reconoce por la calle como "el Messi iraní".

Para el joven, su parecido con el cinco veces ganador del Balón de Oro es algo positivo ya que "en todo el mundo hay mucha gente que quiere ver a Messi de cerca", aunque también le ha traído algún problema con familiares y amigos.

Seguidor del club iraní Persépolis y, a nivel internacional, del Barcelona, ha sufrido la frustración de sus compatriotas cuando, por ejemplo, Argentina derrotó a Irán en el Mundial de 2014.

"Vi el partido con mis amigos y cuando la pelota llegaba a Messi me daban collejas (...) Cuando Messi metió gol e Irán fue eliminado del Mundial, mi padre me llamó y me dijo: 'No vengas a casa, no quiero ver tu cara", explicó entre risas.

Y es que su cara es igual a la de Messi. Sin retoques ni maquillajes. Hasta el color de su cabello y su altura son similares a los de la estrella del Barcelona.

"No hago nada especial para parecerme a Messi. Lo único, fijarme en su modelo de corte de pelo y arreglarme la barba como él", señaló Parastesh, quien se afeitará si el argentino lo hace.

El joven iraní se muestra orgulloso de asemejarse al "futbolista más grande de la historia del fútbol", algo a lo que empezó a dar importancia en los últimos meses pese a que su familia se lo decía desde hace unos ocho años, informó EFE.