¡Doblete! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian que serán padres de gemelos

Inglaterra.- Ya sea dentro o fuera de la cancha Cristiano Ronaldo no deja de ser la noticia pero ahora es diferente pues no rompió ningún récord, no anotó el gol ganador de algún partido, lo que si es que anunció junto a su pareja Georgina Rodríguez que están esperando nuevos integrantes en la familia y se trata de gemelos lo que llegarán a creerla.

Fue a través de las redes sociales en donde Cristiano Ronaldo en compañía de su pareja, la modelo Georgina Rodríguez que anunciaron que están esperando a dos nuevos integrantes de su ya nutrida familia. La imagen que mostraron es la de ellos recién levantados y un ultrasonido en donde se muestran a los dos bebés.

"Encantado de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conocerlos", fueron las lindas palabras de Cristiano Ronaldo para sus hijos que vienen en camino. Tambien acompañó la publicación con otra foto en donde aparece con sus otros 4 hijos.

Leer más: Sergi Barjuan es nombrado como DT interino del Barcelona tras el cese de Ronald Koeman

Georgina Rodríguez hizo la misma publicación en sus redes sociales, este anunció les ha traído a ambos en sus cuenta millones y millones de reacciones, solo para Cristiano más de 4 millones de usuarios se han alegrado por la noticia de que será padre una vez más, mientras que para Georgina los números son más altos con más de 7 millones de reacciones.

Así anunció la pareja que están esperando un par de bebés más en su familia | Foto: Captura

Por el momento se desconoce cuánto tiempo tienen de gestación por lo que ahora resulta imposible cuándo puedan nacer. Pero se especula que podrían estar en este mundo para mediados del 2022 si todo sale de maravilla. Aún así es lo de menos para la pareja que sin problemas podrán recibir a ese par de nuevos hijos.

Leer más: Liga MX: Nacho Ambriz tendría al menos 4 opciones de trabajo en México tras fracaso en Europa

Cristiano Ronaldo crecerá su familia, recordando que ya es padre de 4 niños, el más conocido como Cristiano Jr y mayor de sus hijos, luego a su vida llegaron Mateo y Eva quienes son mellizos y son parte de una renta de vientre de la que el futbolista fue parte hace algunos años.

Luego llegó la que hasta ahora era su última hija, Alana Martina quien es la primera hija que la pareja tuvieron en común ya que Georgina Rodríguez es la madre biológica.