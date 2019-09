Dobletes de Rodrigo y Alcacer hacen más líder a España

La selección española sumó su sexto triunfo en igual número de encuentros, esta vez ante las Islas Feroe (4-0), en partido disputado en El Molinón, con sendos dobletes de Rodrigo Moreno y Paco Acácer, le permiten al equipo de Robert Moreno ampliar su ventaja al frente del Grupo F de clasificación para la Eurocoa 2020.

No encontró España el camino para superar con fluidez el planteamiento defensivo de Islas Feroe, con defensa de cinco y dos líneas unidas para no dejar espacios. A los 13 minutos una acción de Mikel Oyarzabal regaló el tanto a Rodrigo, único jugador con Sergio Ramos que repitió en el once de Robert Moreno respecto al de Rumanía.