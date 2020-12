Doctor Wagner Jr ganó la cabellera de Capo Mayor por descalificación

Estado de México.- Como se disfruta cada miércoles y domingo en la Lucha Libre del Estado de México, principalmente en la Arena Naucalpan, sede del Grupo Revolución de Lucha Libre Internacional (IWRG) la noche de ayer 06 de diciembre tuvo en cartelera la lucha estelar, cabellera vs cabellera.

Los gladiadores, Capo Mayor y el experimentado Doctor Wagner Jr tuvo un final que no muchos aprobaron su cierre. Pues como siempre se desea vivir un duelo de apuesta entre dos guerreros con mayor popularidad y una rivalidad llamativa e interesante, se desea que el ganador obtenga, merecidamente la victoria.

Por su destacada actuación, sin indulto y 100 porciento por derrotar a su contrincante. Caso que en Naucalpán, fue todo lo contrario. pues en la caída final, la contienda pareció estar al límite con el público encendido y el cuadrilátero lleno de sudor y gloria, pero el Capo se olvidó de su mata y optó por lastimar al Galeno del Mal.

Atrapado en el ring, sin el réferi sobre el idéntico, Mayor tomó de las piernas a Wagner para mantenerlo boca abajo con mira al campo de batalla aplicando el famoso y sumamente peligroso "martinete" que no se repusó de dicho movimiento ilegal para ser el ganador de la apuesta, por descalificación.

Aunque uno de los oficiales no observó la mala obra del luchador, el conteó terminó en tres latidos proclamando ganador al Capo Mayor, no obstante, otro juez apareció con velocidad para tomar la mano del rival y decretarlo vencedor de la lucha, mismo que requirió de las asistencias médicas para abandonar la arena.

Mientras se creyó que no cumpliría su palabra, el caballero Mayor tomó la máquina del estilista y por su propia cuenta aceptó la derrota para rapar su cabellera en la Revolución 58, explicando la razón del porque aplicó el movimiento sobre Wagner Junior al igual que su forma de pensar de la actitud de los fanáticos.

Soy un toro verdadero, estoy fortalecido, me preparé para lo que viniera y pudiera presentar. Aparecí con fuerza física y mental. Lo que la gente diga, señale, no es de mi importancia, me agrada estar en sus pensamientos, comentó al final de la lucha.