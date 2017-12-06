Doctora del Spartak Moscú prohibe tener sexo a jugadores

Moscú, Rusia.- Ante el duelo crucial en la Champions League, los jugadores del Spartak de Moscú tuvieron sólo un impedimento por parte de la doctora del equipo, Victoria Gameeva: no tener relaciones sexuales.
La doctora del Spartak de Moscú, Victoria Gameeva, prohibió a sus jugadores tener relaciones sexuales antes del partido ante el Liverpool, donde se juega el pase a los octavos de final de la Champions League. pic.twitter.com/AZptpfSGuA— HONDURED (@hondured13) 6 de diciembre de 2017
"Desde un punto de vista médico, el sexo estimula la capacidad de trabajar solo en mujeres, pero funciona de otra forma para los hombres. Deben evitar las relaciones sexuales dos o tres días antes del partido de futbol”, publica el sitio Marca.com.
Spartak Moscow's doctor Victoria Gameeva has ordered players to abstain before their #UCL match against #LFC...— StanJames.com (@stanjames) 6 de diciembre de 2017
Spartak to frustrate #LFC and keep a clean sheet: 9/1
Spartak to score first: 4/1
All markets: https://t.co/J9f8qCk9FM pic.twitter.com/MDZ0jaE55p
Para Victoria Gameeva, los futbolistas deben evitar el sexo por lo menos en los dos o tres días previos al partido que tendrán que afrontar.
Часто патология сердечно-сосудистой системы носит скрытый характер. В связи с этим необходима ранняя диагностика. . УЗИ сердца, или ЭхоКГ ЭХО-КГ нужно проводить при: - наличии шумов и болей в сердце; - нарушении сердечного ритма восстановительный период после операций на сердце или инфаркта; - наследственных заболеваний ССС; - занятиях спортом; - усиленном сердцебиении, «замирании» сердца и нарушении сердечного ритма (в том числе при употреблении алкоголя); - одышке, кашля, боли в груди и верхней части живота, увеличении размеров печени; - частых головных боли, головокружение, потеря сознания; - отеках, бледном кожном покрове, холодных конечностях, повышенном артериальном давлением; - повышенной температуре тела, не связанной с другими заболеваниями, которая сопровождается сердцебиением и одышкой. . УЗИ – процедура безопасная, не имеет противопоказаний, поэтому ее назначают даже детям и беременным. . УЗИ позволяет: - оценить работу сердечной мышцы, состояния четырех камер сердца и клапанов; - размеры сердечных полостей и величину давления на них; - толщину стенок сердца, скорость кровотока. . Не нужно заранее готовиться: сидеть на диете и соблюдать особый питьевой режим. . Процедура эхо-КГ совершенно безболезненна для пациента и длится порядка 20-30 минут. Осмотр проводится в положении лежа на спине (понадобится раздеться до пояса) с помощью высококачественного ультразвукового оборудования. На тело пациента в области груди помещаются специальные датчики, которые позволяют получать изображения сердца, сердечных сосудов и кровотока. Для передачи импульса используется специальный гель, который наносится на грудную клетку. Ощущения при этом такие же, как при проведении любого другого ультразвукового исследования. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #spartak #fcsm
La especialista, que se describe en sus redes sociales como una médica que trabaja con profesionales y amateurs, brindó sus argumentos.
Повышение цифр артериального давления. Гипертония❤️ . Гипертоническая болезнь – это стойкое повышение цифр АД свыше 140/90 мм.рт.ст. . Гипертония бывает: 1. первичная или истинная гипертоническая болезнь; 2. Вторичная или симптоматическое повышение цифр АД на фоне патологии других органов и систем: -при болезнях почек (гломерулонефрит, пиелонефрит, опухоли) -при патологии щитовидной железы (тиреотоксикоз) -при патологии надпочечников (феохромоцитома, альдесторонизм) -гормональные нарушения (климакс у женщин). . Симптомы: 1. Головокружение( 2. Головные боли (чаще в затылке); 3. Тяжесть в голове; 4. Шум в ушах; 5. Нарушение сна; 6. Тошнота; 7. Ощущение сердцебиения; 8. Кровотечения из носа; 9. Покраснение кожи лица; 10. Сильное давление на глаза. . Факторы способствующие повышению цифр АД: 1. Частые стрессовые ситуации; 2. Сотрясения головного мозга; 3. Наследственная предрасположенность; 4. Гиподинамия; 5. Возрастные изменения сосудов; 6. Увеличенное потребление соли; 7. Избыточный вес; 8. Курение и злоупотребление алкоголем. . При длительном и злокачественном повышении цифр АД развивается поражение органов мишеней: мозга, почек, сердца, глаз. Что может приводить к инсультам, отслоениям сетчатки, ангиоретинопатиям и тд. . Диагностика: Самостоятельное измерение АД тонометром, суточное мониторирование АД. Лечение гипертонии должно быть направлено на снижение цифр АД и снижение риска осложнений. И лечение гипертонии должно быть комплексное: 1. Соблюдение диеты; 2. Отказ от курения и употребления алкоголя; 3. Снижение лишнего веса; 4. ЛФК, коррекция физических нагрузок; 5. Гипотензивные препараты для коррекции цифр АД. #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics
"En artes marciales una atleta podría pelear cinco o diez minutos después de tener sexo y mejorar su rendimiento", sentenció.
Гипоксическая маска (фото в стори). Для чего она нужна и действительно ли так значима для спортсменов? . Прежде всего, маска создаёт затруднённое вдыхание воздуха, тем самым заставляя мышцы грудной клетки и диафрагмы работать интенсивнее. Но у спортсменов без патологии мышечной и бронхо-лёгочной системы, как правило , нет проблем с наполнением воздухом лёгких. И тренировка мышц диафрагмы на показателях аэробной мышечной работы никак не скажется. Потому что изменений концентрации кислорода под действием маски никаких нет. . То есть увеличение силы мышц грудной клетки и диафрагмы не приводит к увеличению выносливости и физической работоспособности. И никак не способствуют усиленному насыщению кислородом мышц. . Пробовали тренироваться с такой маской? . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics #fcsm #гипоксия #гипоксическаямаска
Y es que hoy, el Spartak de Moscú tiene una visita complicada, en Anfield, donde se jugará su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, ante el Liverpool. Pero eso no es todo, necesita que el Sevilla caiga ante el Maribor.
Постнагрузочное восстановление спортсменов. . ❗️общие методы воздействия: 1) рациональный суточный режим (нормализация сна), так как недосып приводит к значительному ухудшению функциональных сил организма); 2) нормализация питания-энергопотребление должно полностью восполнять энергозатраты! . ❗️физические методы воздействия: 1) вакуумная терапия (вакуумный массаж, вакуум- градиентная терапия); 2) гидротерапия (подводный душ-массаж, контрастные ванны); 3) криотерапия; 4) остеопатическая коррекция, массаж; 5) барокамеры. . ❗️фармакоподдержка 1)витамины, минералы, микроэлементы; 2) иммуномодуляция; 3) антигипоксанты; 4) аминокислоты, ВСАА. 5) детоксикация- гепатопроткторы и гемоделюция. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics #fcsm
Spartak tiene seis unidades en el Grupo E, mientras que el Sevilla 8. El líder es el Liverpool con 9 puntos.
Продолжаю цикл статей о витаминах��В каком случае витамино- минеральные комплексы остро необходимы? — при неполноценном и несбалансированном питании (диеты); — при повышенных физических и умственных нагрузках; — в период болезни и выздоровления после заболеваний; — при назначении антибиотикотерапии. . Думаете, чем больше витаминов вы употребите, тем здоровее будете? Это не так! Избыток витаминов так же опасен! . Человеку обязательно нужны витамины, без которых наш организм не сможет нормально функционировать. Но и витаминами тоже злоупотреблять нельзя. Избыток некоторых витаминов может привести к серьезным болезням, и стать причиной отравления. Нарушения работы организма, вызванные избыточным количеством витаминов, называют гипервитаминозом. . Есть определённые референтные значения необходимого потребления витаминов в сутки (которые не различаются у мужчин и женщин (к вопросу о том, почему же витамины делятся на мужские и женские?��), которые нужны для нормального функционирования всех органов и систем. . Каждый витамин в человеческом организме выполняет какие-то определенные функции. Поэтому говорить о том, как избыток витаминов действует на человека, лучше на примере каждого вещества в отдельности. Наиболее часто проявляется передозировка витаминов А, D, Е и В. Об этом в следующем посте����#sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics
Ya sólo faltan cuatro conjuntos este miércoles para el cuadro del sorteo del próximo lunes en Nyon.
Пятница, господа ��Многие просят делиться не только знаниями, но и мыслями. Поболтаем? Про возраст ���� . Какой он, идеальный вариант?) Старше, младше или ровесник!?�� . Я лично не имею ничего против разницы в возрасте между мужчиной и женщиной, будь то женщина старше или мужчина. Так как для меня возраст определяется не датой рождения, а количеством пережитых обстоятельств и событий, образом мышления и ценностями. Мужчина и в 20 лет может быть мудрым, грамотным и взять на себя ответственность за себя и свою семью. А может и в 40 вести себя как подросток и максимум его достижений- вынести мусорное ведро из дома. . Конечно, 20-ти летние мужчины – это скорее исключение из правил, нежели правило. Потому что в наше время условия жизни практически у всех одинаковые, внешнее окружение диктует свои взгляды и манеры поведения. И сформироваться к 20-ти годам, как мужчине, практически невозможно. Поэтому чем старше мужчина, тем более осознанным и грамотным он становится (но тоже не всегда). . Что вы скажете об этих (не)значительных цифрах? Важен ли для вас возраст партнера? Считаете ли себя мудрее, чем "надо" быть в вашем возрасте? . . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run #nike #doctorwho #доктор
Dos procederán del grupo E (entre Liverpool, Sevilla o Spartak Moscú); uno del F, con la pugna entre el Shakthar Donetsk y el Nápoles por el segundo puesto; y otro del G, con el pulso entre el Porto y el Leipzig por el segundo lugar.
Про пульсовые зоны ��Каждый вид тренировочной нагрузки связан с определенной пульсовой зоной, а не с конкретной скоростью. Зная собственную максимальную ЧСС, можно вычислить свои пульсовые зоны и строить каждую конкретную тренировку так, чтобы она приносила ожидаемый эффект. Например, целью интервальных тренировок является повышение VO2max — показателя, который характеризует способность поглощать и усваивать кислород. . Контроль пульса позволяет не только отслеживать восстановление или перетренированность, но и выполнять каждую тренировку в рамках оптимальной эффективности. Например, тренируясь в анаэробной зоне, вы со временем заметите, что при том же уровне пульса ваша скорость постепенно возрастет. Так организм адаптируется к нагрузкам. . Допустим, вы хотите научиться бегать в течение более продолжительного времени со скоростью, которую можете развить только при выполнении интервалов. Отслеживание пульса на быстрых отрезках даст вам информацию о том, как организм приспосабливается к выбранной скорости, и подскажет, как правильно восстанавливаться. Бегать между интервалами необходимо с такой скоростью, чтобы пульс снижался и входил в восстановительную зону, иначе вы не будете готовы к следующему быстрому отрезку. . Тренировки, направленные на восстановление после предыдущей интенсивной нагрузки, должны целиком проходить в восстановительной пульсовой зоне. Пробежки с пульсом ниже 75% от МЧСС позволяют организму отдохнуть, чтобы вы могли показывать хорошие результаты на тех тренировках и соревнованиях, где необходимо выложиться. . Когда вы тренируетесь с определенной целью, бегите, ориентируясь на показатели пульсометра, и старайтесь не выходить за пределы определенной пульсовой зоны. Хорошо, если ваш пульсометр оснащен функцией памяти — в этом случае можно анализировать, как меняется ваш пульс за недели тренировок. #пульс #медицина #зож #бег #run #гамеевавиктория #sport #спорт #moscow #fitness
Con información de excelsior.com.mx