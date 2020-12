¿Dominio de la Liga Mx sobre MLS? Tigres y América avanzan en Concachampions

Estados Unidos.- Desde hace ya algunos años el medio del futbol, dígase deportistas, periodistas y directivos, iniciaron un extenso debate sobre un tema que en México trascendió principalmente por la rivalidad que existe con Estados Unidos, ¿cuál liga es mejor, la MLS o la Liga Mx?

Recientemente las dos mencionadas tuvieron la oportunidad de mostrar sobre el terreno de juego cuál es la más competitiva, pues América vs Atlanta, Tigres vs New York Fc y Cruz Azul vs Los Ángeles FC se enfrentaron en los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, mejor conocida como Concachampions.

Los resultados de los duelos directos dejaron como ganadores a los mexicanos, pues se llevaron dos de las llaves, con un llamativo cuatro goles por cero de los felinos de Nuevo León; una derrota del América por un gol, que les dio el pase a la siguiente ronda por global de 3-1 y tan solo derrota de los azules en un partido donde destacó el diez angelino, Carlos Vela.

Las redes explotaron tras el resultado del conjunto cementero, pues recientemente cayeron en las semifinales de la Liga Mx contra Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con un doloroso 4-0, marcador que tomó gran relevancia al considerar que en la ida Cruz Azul ganó por la misma cantidad de goles.

Con los resultados quedaron definidas las semifinales de la Concachampions, que contará solo con un representante de la MLS, ya que el Olimpia de Honduras derrotó por resultado global al Montreal, en un encuentro doloroso para los seguidores del futbol estadounidense.

Los Ángeles Fc y El América se verán las caras en la primera de las semifinales, mientras Tigres UANL protagonizarán la otra enfrentando a la revelación hondureña; de estos dos duelos saldrán los finalistas, que por probabilidad se encamina a otro emocionante América vs Tigres.

Por otro lado, no solo la MLS es criticada y comparada con el futbol mexicano, pues a nivel selecciones nacionales el combinado de las barras y las estrellas también ha sido objeto de las críticas, ya que muchos señalan que México es El Gigante de la Concacaf, dejando de lado a Estados Unidos.