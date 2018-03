Don Andrés García y su pasión por el box

Culiacán, Sinaloa.- Tuvo una corta carrera como boxeador, pero su pasión y conocimientos de este rudo deporte los ha transmitido a sus hijos y a otros jóvenes que se le han acercado.

Nos referimos al entrenador don Andrés García, quien el próximo viernes 13 de abril en el parque Revolución recibirá un merecido homenaje en la función Honor y Gloria, donde el excampeón mundial Miguel “Títere” Vázquez enfrentará al exmonarca nacional Cosme “Chino” Rivera.

CARRERA

En 1963, cuanto tuvo su primera pelea, fue contra un contrincante de Tierra Blanca. Después le tocaría enfrentar a Rafael Corona en su segundo combate.

“Tuve solo dos peleas, pero después de la segunda decidí que eso no era para mí. Los golpes estaban muy duros”, recordó.

Sin embargo, siguió siendo sparring con diferentes peleadores de la localidad.

De oficio albañil, don Andrés cuenta con una anécdota sin igual: “Recuerdo que un día iba pasando por lo que es el gimnasio del Zurdo Félix, y ahí estaba él levantando una pared, toda chueca, y al día siguiente tenía a un mundo de plebes, y le dije: ‘Tú no sabes hacer eso’, y fui y le ayudé a levantar el gimnasio”, mismo que más adelante se convertiría en la casa del gran campeón mexicano Julio César Chávez.

Francisco “Panchito” García, hijo de don Andrés, logró proclamarse campeón nacional.

Además de preparar a muchos niños y jóvenes, logrando hacer muchos campeones amateur en el torneo popular de un conocido diario de la localidad, a los seis años ya contaba con siete peleadores profesionales, Mario Ortiz y Miguel Gaxiola, además de sus tres hijos.

Curiosamente, aunque los golpes lo alejaron como boxeador, pero lo convirtió en entrenador, y recuerda perfecctamente como inició "Panchito".

"Un día un chavalo se me acercó y me dijo, 'miré a "Panchito" allá en las maquinitas jugando y no fue a la escuela', luego va a venir dije, y cuando llegó "Pancho", le dije, ¿qué pasó con eso?, ya le dijeron verdad, sí ya me contaron, yo ya no quiero estudiar me dijo, quiero ser campeón nacional, déjeme boxear, voy a ser campeón nacional, ándale pues y ahí comenzamos", dijo Don Andrés, quien no pudo contener las lagrimas al recordar aquellos gratos momento que el boxeo le ha dado.

Y finalmente logro convertir a "Panchito" García en campeón nacional, en la Ciudad de México, ante Paulino Villalobos.

Don Andrés García (centro), al lado de su esposa y su hijo Panchito García.

Algunos de sus últimos peleadores que tuvo fueron Édgar Arce, José Ángel "Repollo" Apodaca y Ernesto Torrecillas.Éste último fue quien le dio un bajón en el boxeo, luego de tener un debut soñado y lleva un récord invicto, con todas las peleas ganadas por al vía del cloroformo, una derrota en Los Mochis, que no pudo asimilar, Don Andrés decidió 'dejarlo ir'.

Y fue así como tomó la decisión de poner un punto final a su carrera en el boxeo, para abrirle paso a las nuevas generaciones.

Por último mandó un mensaje a todos los boxeadores jóvenes y futuros campeones de Culiacán y de México.

"Lo que les puedo decir, es lo que decía, José Torres, no siempre hay victorias, pero hay que seguir adelante, con mucha fé, con mucho entusiasmo y con mucha esperanza, porque el que no tiene eso, está perdido".