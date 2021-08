¿Dónde está Julio César Chávez? Su hermano Omar da una pista y teme caer donde mismo

México.- Omar Chávez no quiso que su nombre y el de su hermano Julio César Chávez Jr fueran pisoteados como malos hijos luego de las declaraciones de su papá en donde los acusa de no hablarle por estar molestos por haber convivido con Canelo Álvarez, pero el mismo Omar aseguró que el enojo no tiene nada que ver con el tapatío y todo pasa por el "robo" de dinero de su última pelea ya que afirma que no le han dado lo que le correspondía.

En su cuenta de Instagram compartió dos largos mensajes en donde lo explicó, "el contrato era subir al ring por una paga, y no se me hace correcto que se me condicione mi ganancia, cuando me dieron una muy, pequeña parte de lo acordado, cuando yo cumplí con mi parte, así que no hay que hacer mitotes , yo a mi apá lo quiero mucho pero mi molestia es por eso", dijo.

Pero de todo el reclamo lo que llamó la atención es que dio información relevante sobre su hermano, Julio César Chávez Jr quien desde hace ya varias semanas no se sabe de él y es que todo parece indicar que está internado en una clínica para rehabilitarlo de sus adicciones. El reclamo lo llevó a esa zona Omar con las declaraciones de su papá en su más reciente entrevista.

"Le pueden meter ideas de que si ando alejado es porque ando mal o porque traigo problemas y que él crea que así es y quiera tomar medidas de venir por mi usando su influencia con policías o demás y traten de encerrarme", dijo relacionado con la supuesta ayuda que reciben de su papá como lo dijo en la entrevista con Yordi Rosado.

El punto clave fue el mencionar a su hermano, "Sumen 2 + 2 pa saber porque mi hermano no se ha visto en los medios", esas palabras confirmaron que su hermano no ha sido visto desde días después de su última pelea en junio donde fue derrotado y sus redes sociales confirmarían el hecho pues han pasado 7 semanas desde la última vez que Chávez Jr compartió algo en redes.

Aquí las dos publicaciones en donde la de la izquierda tiene la relevación sobre su hermano y la de la derecha ya modificada | Foto: Especial

Y por si eso fuera poco, luego de algunas horas el mismo Omar al ver que había revelado algo muy íntimo intentó ocultarlo editando la publicación al borrar esa parte y querer meter un pequeño texto más hablando directamente de una clínica y omitiendo a su hermano, eso se pudo confirmar con la publicación que la cuenta de Instagram Chicapicosa que tiene la captura de la publicación antes de que hiciera el cambio.

Omar Chávez ahora ha revelado que tiene miedo por su vida, no al punto de morir pero si de que lo lleven un año a internar a una clínica como ya lo hicieron con su hermano y todo eso por la "ayuda" que intenta Julio César Chávez pues con él hace 12 años funcionó y sigue limpio desde entonces.