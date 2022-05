¿Dónde surgió el apodo de "O Rei" con el que se conoce a Pelé?

Brasil.- No es un secreto que Edson Arantes Do Nascimento o simplemente "Pelé" fue uno de los mejores jugadores del mundo, su carrera con 3 Copas del Mundo ganadas y 4 disputadas lo avalan, así como el incontable número de récords que dejó en su paso por todas la canchas donde se paró. Pero sorprendió aún más que gracias a una publicación se le entregó el apodo que le quedaría para toda la vida reconociéndole como el verdadero "Rey del futbol".

Es fácil decir ahora luego de tantos años que Pelé es uno de los grandes futbolistas en las historia del futbol, pero era mucho más complicado poder adivinarlo, pero con unas simples muestras de su calidad quedó más que comprobado que estaban frente a un fuera de serie, por ello había que nombrarlo de una manera especial, así fue como llegó el apodo de "Rey", la primera ocasión que se le llamó así fue luego del Mundial de 1958, Brasil de la mano de Pelé ganaron el título dejando en evidencia que un jugador de apenas 18 años era sorprendente dejando a todos con el ojo cuadrado.

Fue por ello que luego de ser el jugador más joven en debutar en un Mundial, su talento y sobre todo su olfato goleador es que una revista en Francia le dio el apodo "Le Roi" (El Rey), el delantero apareció en la portada de Paris Match luego de haber ganado su primer Mundial. Acto seguido en Brasil al tener frente a sus ojos a un hombre que los podría llevar lejos adoptaron el apodo y comenzaron a llamarlo "O Rie Pelé", (El Rey Pelé), este distintivo solo fue incrementando haciendo bicampeona a Brasil por primera vez en la historia en el Mundial de 1962 hasta el de 1970 donde volví a ganar el título para coronarse por tercera ocasión, siendo realmente "el Rey Pelé y del futbol".

O Rei Pelé es prácticamente una marca registrada en el futbol, no hay quien no lo conozca y quien no ubique al menos uno de sus récords de los cuales aún puede disfrutar ya que otros más han sido batidos por nuevos jugadores, pero aún así la historia lo avala como uno de los históricos y que nunca será olvidado y mucho menos teniendo uno de los apodos más llamativos del futbol.

Curiosamente "Pelé" tambien es un apodo que tiene un origen totalmente diferente al que se mencionó, pero aún así es uno de los más importantes en la historia del futbol que nadie que se diga conocedor o fan del futbol puede decir que no lo conoce. Pelé es uno de los últimos jugadores de la alta categoría del futbol que sigue con vida, otros superatletas como Diego Armando Maradona se han adelantado en el camino, lo que deja al Brasileño como el estandarte único del futbol de antaño.