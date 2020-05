Dónde y a qué hora ver el Düsseldorf vs Schlake 04 de la Fecha 28 de la Bundesliga

Alemania.- Este duelo es uno de los más esperados de la jornada y no por cuestiones historias si no mas bien por el futuro de ambas escuadras. El conjunto local se juega la vida cada que salta al campo, este partido no será la excepción. Mientras que el Schalke se encuentra en la zona de arriba pero con posibilidades de acceder a zona europea lo que una victoria los llevaría más cerca.

El partido está pactado a iniciar en punto de la 1:30 pm. (Centro de México) y podrás vivir cada momento en vivo por FOX SPORTS.

Como llegan a este duelo

Düsseldorf

El conjunto del Düsseldorf marcha en la posición 16 de la clasificación con 24 unidades, eso lo tiene en zona de descenso. En la vuelta del futbol alemán se enfrentó ante el Paderborn en donde no se hicieron daño y terminaron con un empate a 0 cosa que no era lo mejor dada su situación. Para la fecha 27 volvieron a empatar ante el Colonia.

Si bien no ha perdido solo ha ganado 2 puntos de los 6 posibles, y a falta de 6 juegos una victoria en estos momento sería de mucha ayuda en su situación.

Schalke 04

La escuadra visitante, en contrario de lo que pasa en su rival, si tiene su lugar asegurado por lo menos una temporada más en la Bundesliga, pero además de eso también busca acceder a zona europea y la más cercana por ahora sería repechaje en Europa League. Pero eso sucederá si gana esta duelo.

Pero sus antecedentes no son muy buenos. En su regreso fue goleado por el Borussia Dortmund 4-0 y en la siguiente jornada volvieron a caer pero esta vez por un 3-0 ante el Augsburgo.

Posibles alineaciones

Düsseldorf

Kastenmeier, Hoffmann, Morales, Karaman, Bodzek, Thommy, Zanka, Skrzbski, Stöger, Gieberlmann y Zimmermann

Schalke 04

Shubert, Mckennie, Nastasic, Serdar, Gregoritsch, Matando, Caligiuri, Kenny, Oczipka, Sané y Schöpf