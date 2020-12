Dónde y a qué hora ver el Manchester United vs Manchester City

En lo que se mira como el partido más importante de la jornada 12 de la Premier League, el Manchester City que no la ha pasado bien en el torneo local al no tener grandes actuaciones en las primeras jornadas se mete a Old Trafford para enfrentar al United.

El plato fuerte de esta fecha es el derbi de Manchester entre United y City. Los 'Red Devils', séptimos, quieren resarcirse después de quedar eliminados el martes de la Champions League. De su lado los de Pep Guardiola, octavos, necesitan sumar de tres en tres luego de dejarse muchos puntos en este inicio de Premier League.

En la Premier League tanto el City como el United no la han pasado nada bien, sin embargo en la Champions League, los dirigidos por Pep Guardiola fueron de los mejores equipos en la fase de grupos al terminar invictos con cinco victorias y solo un empate.

Por otro lado el Manchester United ha batallado en las dos competencias que hasta el momento ha disputado, en la Premier marchaba séptimo previo a los partidos de hoy, mientras que en la Champions quedó eliminado tras perder por 3-2 ante el RB Leipzig lo cual lo dejo fuera de la siguiente fase.

Aquí te decimos en dónde y a qué hora ver el partido del Manchester United vs Manchester City.

Hora: 11:30 Horas

Canal: Sky canal %40

Estadio: Old Trafford