¿Dónde y a qué hora ver el partido entre Chivas y América?

Chivas del Guadalajara se mide la noche de hoy ante las Águilas del América en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. El Rebaño llega con ventaja de 1-0 al estadio Azteca.

América estará como local, en un partido de suma importancia, ya que los azulcremas deben de remar contracorriente, debido al marcador en su contra. Para este partido, Miguel Herrera buscará hacer unos cambios en su once inicial, para poder hacer frente a la ofensiva de las Chivas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Chivas del Guadalajara y Águilas del América se medirán a las 20:06 horas de Sinaloa desde el Coloso de Santa Urusula.

El partido lo podrás ver por el canal TUDN, donde el Rebaño Sagrado busca sellar su pase a las semifinales del torneo Guard1anes 2020. Chivas y América será el platillo fuerte de esta jornada sabatina.

Para este partido, Victor Manuel Vucetich no podrá contar con dos hombres de suma importancia, Jesús Angulo no estará para este encuentro por lesión en el juego de ida ante América, mientras que el delantero José Juan Macias, esta fuera por lesión desde el torneo regular y no ha podido recuperarse.