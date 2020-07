Dónde y a qué hora ver el último partido de Pizarro con el Werder Bremen

Hoy el Werder Bremen, un histórico de la Bundesliga, tiene un partido importante que será emotivo a la vez cuando enfrenten al Heidenheim en el Voith Arena por la vuelta del playoff por la permanencia en la primera división de Alemania, en lo que será el último partido del futbolista peruano Claudio Pizarro con la camiseta del Werder Bremen.

Pizarro de 41 años que no jugó en el partido de ida, aún no ha sido confirmado entres los hombres que iniciarán el cotejo con la camiseta del Werder Bremen, pero sí figura en la lista de convocados por lo que podría ser el último duelo del delantero nacional peruano.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Este duelo, que se jugará en el Voith Arena, será el decisivo, ya que en el de ida, jugado en el campo del conjunto “lagarto”, igualaron a cero goles. Los dueños de casa fueron superiores, pero no pudieron reflejar su superioridad con goles.

Claudio Pizarro no pudo ingresar a este partido, pese a los 5 cambios que están permitidos en el futbol profesional tras la crisis sanitaria.

No obstante, el técnico Florian Kohfeldt ha manifestado que el Bombardero de los Andes y aquellos jugadores que no lograron estar en el duelo de ida, podrían sumar minutos para así tener más opciones de lograr el objetivo de permanecer en Primera División, categoría en la que el equipo hanseático tan sólo no ha militado una temporada, la 1980-81, en toda su historia.

Por su parte, el dueño de casa, el Heidenheim, fundado en 1846, dispondrá de una ocasión de oro para subir a primera división, por primera vez en su larga historia.

Claudio Pizarro durante un partido con el Werder Bremen en la Bundesliga/EFE

A continuación te decimos en dónde y a qué hora puedes ver el partido.

Hora: 13:30 Horas (ciudad de México)

Canal: Fox Sports

Estadio: Voith-Arena

Te puede interesar:

Moisés Muñoz asegura que Raúl Jiménez aprendió de ‘Chucho’ Benítez

Franck Ribéry amenaza con irse de Italia tras sufrir un robo

Checo Pérez dice que el sexto lugar es bueno para iniciar la temporada