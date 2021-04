Dónde y a qué hora ver la Gran Final de Exatlón México: "Titanes vs Héores"

República Dominicana.- Un sueño que inició en septiembre del 2020 ahora es momento de decir adiós varios meses después con la Gran Final de Exatlón México con solo 4 atletas de todos los que iniciaron y los que semana a semana fueron reforzando a los dos equipos para hacer cada vez más competitiva la pelea. Este domingo se cierra una vez más el telón con el fin de la cuarta temporada.

Exatlón México: "Titanes vs Héroes" cerrará su ciclo en punto de las 20:00 pm tiempo del centro de México a través de la señal de Azteca Uno, será totalmente en vivo luego de los problemas que se suscitaron por la revelación de spoilers. También podrán seguir cada uno de los momentos más destacados de la contienda mediante a las redes sociales oficiales de Exatlón.

Los finalistas ya están listos y cada uno de los que llegaron tuvieron grandes dificultades para poder llegar a la Gran Final, desde rondas de eliminación, peleas, lesiones y verdaderas eliminaciones. Solo 4 pudieron acceder a estar este día una solo fue segura desde el día uno y fue Mati Álvarez que llegó a defender su título de la tercera temporada y ahora está cerca de lograrlo.

Cómo llegaron a la Gran Final

Evelyn Guijarro

La atleta de Héroes (azul) fue la última en llegar a la Gran Final luego de batirse a muerte contra su compañera de equipo Casandra Ascencio. Evelyn fue de las competidoras que están desde el día uno y han ido superando grandes momentos, dejando ir compañeros y rivales a lo largo de casi 8 meses.

Javi Márquez

"Big Papi" uno de los atletas que en realidad no son atletas pues a diferencia de sus compañeros no desempeña una disciplina fuera de Exatlón pero si se ha mantenido relacionado con el deporte. Javi no entró desde el día uno, su llegada se dio semanas más tarde con la competencia avanzada, al principio le costó adaptarse pero en la recta final lo logró. Márquez había quedado eliminado pero por una lesión de Dan Noyola pudo volver para ocupar su lugar y en la semifinales dejó fuera a Heliud Pulido.

Mati Álvarez

La número 1 por todos para ganar de nueva cuenta Exatlón México, hay que recordar que la temporada 3 junto a Huliud Pulido fueron los ganadores. Desde el inicio se sabía que ella era la mujer a vencer, su dominio la hizo ser prácticamente invencible en rondas de eliminación pues nunca estuvo en una hasta la definición por las finalistas.

Pato Araujo

Uno de los atletas más polémicos de esta temporada, Pato se vio envuelto en más de una situación luego de agredir a una mujer e irse a los golpes contra Keno Martell en competencia. También tuvo muchas rondas de eliminación pero ganó la más importante ante Christian Anguiano para su lugar en la final. Vivió uno los días más felices de su vida pues se casó con Zudy Rodríguez a mitad de temporada pero al final su pareja tuvo que dejar la competencia por temas familiares.

Así es como los 4 atletas llegaron hasta el día final, 8 meses más tarde de lo que habían iniciado, incluso con unas semanas más ya que tuvieron que retrasar algunas grabaciones por temas de filtraciones. Todos se encuentras dentro de lo que cabe con buena condición para salir a competir y por nada del mundo podrían perderse la Gran Final

Más datos sobre la Gran Final

Se sabe que la definición para determinar a los campeones tiene que ver con 5 pruebas de las cuales se tienen que ganar 3 de 5, con la ventaja de que cada uno de los atletas podrá elegir al menos un circuito para competir y tratar de sacar la ventaja para ganar.

Como en otras ediciones además de llevarse el trofeo de campeón de Exatlón México, también serán acreedores de un premio económico que ronda el millón de pesos y todos los premios que hayan ganado hasta el día hoy en la competencia, sin importar si son los campeones o no, se llevaran todo lo que han ganado.