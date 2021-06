Dónde y a qué hora ver la pelea de Julio César Chávez vs "Macho" Camacho Jr

Guadalajara.- El día tan esperado llegó, Julio César Chávez vuelve a los cuadriláteros para decir adiós oficialmente al boxeo, a sus 58 años de edad dejará de pelear y lo hará ante un rival que le ha prometido ser uno de los más complicados que ha tenido y que saldrá a ganar como lo es Héctor "Macho" Camacho Jr que quiere cobrar venganza por su padre.

Esta es una más de las peleas de exhibición que Julio César Chávez popularizó en los últimos años con Jorge "Travieso" Arce pero que ahora ha decidido ya no hacer más pues tiene problemas en su cuerpo que ya le impiden pelear incluso por diversión por lo que aceptó este combate para decir adiós ahora si a lo que tanto tiempo lo puso como el mejor del boxeo mexicano.

La función será este sábado 19 de junio desde la cancha del Estadio Jalisco en Guadalajara en una noche que solo como él merece y es que además de su despedida será de alguna manera especial ya que peleará junto a sus hijos Julio César Chávez y Omar Chávez quienes tendrá una oportunidad más para demostrar que en sus venas corre sangre de "La Leyenda del Boxeo".

Julio César Chávez subirá el ring en el Estadio Jalisco en punto de las 22:00 pm (Centro de México) este sábado 19 de junio, su rival es Héctor "Macho" Camacho Jr que le ha prometido darle una golpiza por lo hecho con su padre hace ya muchos años. La pelea podrá verse totalmente en vivo por la señal de Azteca 7.

Datos de la pelea

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Hora: 22:00 pm

Trasmisión: Azteca 7

Sede: Estadio Jalisco

Motivo: Pelea de exhibición

#LeyendaPorSiempre ��



¡Llegó el día en el que @Jcchavez115 tendrá sus últimos rounds, en los que nos mostrará toda su garra, técnica y pasión por el boxeo!



��️ HOY

⌚ 10:00 PM

�� https://t.co/wEgWW6fhdU y App

�� Azteca 7



Más información de boxeo: https://t.co/QGzQ1ris2c pic.twitter.com/BxHPLUDu5s — Box Azteca (@BoxAzteca7) June 19, 2021

Julio César Chávez oficialmente se retiró de los encordados en el 2005 desde entonces vivió muchas cosas que le pusieron al borde de la muerte desde sus adicciones o sus problemas familiares pero también el boxeo le ayudó a recuperar el camino cuando se unió a Box Azteca con una de las televisoras más importantes de México.Ahora ya con todo preparado para su adiós reveló que pone en riesgo su vida por una lesión en su cabeza.

"El doctor que me operó la nariz me dijo que no pelee sin careta, mi familia, mi mamá se preocupa, pero lo haré por última vez por ustedes, chingo a mi madre si no, quiero hacerlo sabiendo que arriesgo mi propia vida, porque el 'Machito' está mucho más joven, pero le daré sus nalgadas porque ha sido medio irrespetuoso conmigo", comentó.

La cartelera completa de este sábado tiene a Julio César Chávez Jr ante el excampeón de Artes Marciales Mixtas, Anderson Silva, también figura Omar Chávez que se mida ente Ramón "Inocente" Álvarez, hermano del Canelo Álvarez.

