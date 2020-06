Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy de la Liga de Portugal

Portugal.- La Liga de Portugal regresa esta tarde a las acciones y lo hará con dos partidos de alta importancia, en uno de ellos el mexicano, Jesús Manuel Corona tendría participación.

Con más de 70 días sin futbol en Portugal este miércoles la liga lusa tendrá actividad nuevamente, 4 equipos interesantes se cruzan para dar paso a la fecha 25, con esto ponen en marcha las últimas diez jornadas para conocer al campeón que por el momento el Porto va como líder.

El primer duelo de esta tarde será entre el Portimonense recibiendo al Gil Vicente. El partido será en punto de las 13:00 pm tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por ESPN.

La realidad de estos dos equipos es sumamente distinta a los que se esperaría, mientras el Gil Vicente roza los los primeros 10 lugares estando en la novena posición con 30 unidades.

Mientras que el Portimonense ocupa el lugar 17 con 16 puntos, lo que los tiene con problemas serios de descenso, y una victoria los acercaría más para abandonar el abismo.

Por otro lado está el duelo entre el Famalicao recibiendo al Porto, donde el mexicano Jesús Manuel Corona podría tener actividad luego de varios meses sin futbol en sus pies. El partido iniciará a las 15:15 pm tiempo del centro de México y podrás verlo en vivo por ESPN.

Este partido está un poco más equilibrado ya que el equipo del Famalicao está en lugar 7 de la tabla general con 37 puntos pero aun así se encuentra lejos del Porto que ocupa la primera con 60 y hasta ahora el es virtual campeón.

Resto de la jornada

Jueves

Marítimo vs Setúbal

Benfica vs Tondela

Guimaraes vs Sporting Lisboa

Viernes

Santa Clara vs Braga

Deportivo Aves vs Belenenses SAD

Sábado

Boavista vs Moreirense

Domingo

Rio Ave vs Pacos de Ferreira

