Donnarumma cierra su cuenta de Instagram

Milán, Italia.- Gigi Donnarumma, portero italiano, volvió a causar polémica por un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Hackeraggio sul mio account

Chiudo social https://t.co/GMkxsdZsct — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) 25 de junio de 2017

El guardameta, que se encuentra disputando el Europeo Sub 21, publicó en su cuenta un mensaje en el que daba a entender su renovación con el Milan.

"Hoy un tuit mío ha provocado un verdadero putiferio, que yo no quería crear, y por eso me disculpo. Deseo reiterar mi absoluto amor por el Milan y sus aficionados. Ahora tengo mi mente con la selección italiana, con la que espero hacer un regalo a todos los hinchas. Mi promesa es que, en cuanto acabe el Europeo, me reuniré con el Milan, mi familia y mi representante para hablar de mi renovación".

El arquero del Milán cerro su red social debido que se infiltró su renovación con el club

Tras esta publicación, Donnarumma anunció en Twitter que lo habían hackeado y decidió cerrar su cuenta de Instagram.

El polémico representante del guardameta, Mino Raiola, envió un mensaje vía Twitter en apoyo al portero.

"DonnaRaiola x Haters 1-0 ¿Qué es lo próximo?".

DONNARAIOLA x HATERS 1-0

What's next? — Mino Raiola (@MinoRaiola) 25 de junio de 2017

Con información de RECORD