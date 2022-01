Donovan Carrillo llevará más ritmos latinos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022

Guadalajara, Jalisco.- Donovan Carrillo debutará el 7 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

El patinador jalisciense, quien será el abanderado de México en la justa, iniciará su participación en el programa corto, para que el eligió el tema "Black Magic Woman", del guitarrista mexicano Carlos Santana.

En caso de meterse entre los 24 mejores, Carrillo se presentaría el miércoles 9 de febrero al programa largo, para el cual tiene definidas las canciones "Perhaps, perhaps, perhaps", de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, "Sway" de Dean Martin y "María" de Ricky Martín.

Ambas jornadas iniciarán alrededor de las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

Donovan, quien actualmente entrena en León, Guanajuato, sostendrá un simulacro de competencia del 20 al 22 de enero en Querétaro, para completar su fase de preparación.

"Quiero tener (en Beijing) mucho aprendizaje, porque mi tirada es llegar fuerte a los Juegos Olímpicos de Milán 2026, estos de 2022 serán un gran parteaguas para que yo pueda seguir aprendiendo y superándome día con día y traerle un resultado a mi País, del que los aficionados y yo nos sintamos orgullosos", dijo el tapatío hace algunos días.

Carrillo logró su boleto a la máxima justa deportiva, tras ubicarse en el lugar 20, en el pasado Campeonato Mundial de Estocolmo, Suecia.