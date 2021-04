Donovan Carrillo logra plaza para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

Suecia.- Luego de una revisión por parte de la Unión Internacional de Patinaje Artístico (ISU), Donovan Carrillo consiguió el lugar 20 de 24 que participaron en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo en Estocolmo, Suecia y logró su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

El mexicano había ido con la consigna de ganar uno de los boletos en el campeonato en Suecia, pero en su intento quedó en el lugar 21, pero una semana más tarde la ISU rectificó los resultados y dieron su nueva posición dejándolo en el lugar 20 con lo que oficialmente accedió al grupo selecto de patinadores que estarán el Juegos Olímpicos.

Con este resultado, Donovan Carillo se convierte en el segundo mexicano en lograr clasificar en esa disciplina, ya que el primero fue Ricardo Olavarrieta en 1988 y 1992 respectivamente, desde entonces no se tenía registro de un mexicano en esa competencia. Ahora Donovan no tendrá que buscar pelear en el mes de siempre su boleto que ya ha conseguido.

Anuncio de Donovan Carrillo de su pase a Juegos Olímpicos

La noticia de la dio el mismo Donovan en sus redes sociales donde mostró la lista que presume que ahora es el número 20 logrando su pase. También compartió un emotivo mensaje en donde agradece a todos lo que le han apoyado en su camino y más en algo que deseaba tanto como ir a unos Juegos Olímpicos.

"Estoy muy feliz de compartirles que es oficial. Después de todos estos años de esfuerzo, dedicación y compromiso, se logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de de 2022. Todavía no me lo puedo creer, les agradezco infinitamente a todas las personas que han estado ahí y me han acompañado en esté sueño", escribió el patinador.

Donovan se vio en serios problemas durante la pandemia pues no podía continuar su entrenamiento dentro de una pista de hielo ya que en México existen menos de 30 lugares que las tienen y durante el Covid-19 muchas de ellas se mantenían cerradas por lo que en más de una ocasión tuvo que cambiarse de ciudad para seguir con su entrenamiento.

Ahora su preparación será totalmente enfocado para los Olímpicos del siguiente año que tiene fecha del 4 al 20 de febrero, por lo que en menos de 12 meses estaría compitiendo por buscar las preseas por las que pueda llegar a competir. Además su esfuerzo y todo lo que ha conseguido también se le ha dedicado a su entrenador que lo acompañó todos esos meses.