Dorados: Así vivió Rubén Salas su primera convocatoria a Selección Mexicana Sub-20 (Video)

Culiacán.- Este sábado la Selección Mexicana Sub-20 comunicó a Rubén Salas, defensor del cuadro de Dorados de Sinaloa su convocatoria, por lo que el club quiso hacer de primer llamado un momento especial por lo que le dejaron el mensaje en su vestidor, tanta fue la alegría de Rubén que no faltó la llamada a su madre para darle al gran noticia.

A través de las redes sociales del equipo de Dorados de Sinaloa se compartió un video en donde se muestra el futbolista llegando al vestidor del equipo en donde encuentra su convocatoria oficial se la Selección Mexicana Sub-20. Junto a la citación oficial también había un mensaje, "Rubén Salas: Todo sacrificio ha valido la pena... Ahora eres un Gran Pez de SELECCIÓN. ¡Fuiste convocado a la Sub-20!", se puede leer.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De inmediato la reacción del defensor fue de no crearla al punto de gritar y hacer aspavientos de felicidad. De forma casi inmediata tomó su celular y llamó a su madre a quien le notificó que había sido convocado al 'Tri'. Luego de eso posó para las fotografías del recuerdo.

Rubén Salas en lo que va de la temporada solo ha estado presente en dos juegos ambos como titular, se ha ganado dos tarjetas amarillas. De acuerdo con el registro de la Liga MX, el sinaloense inició su carrera en los Rayados de Monterrey en 2016 en las Fuerzas Básicas Sub-15. Fue hasta el 2017 cuando llegó a Dorados en donde ha tenido participación en Liga Premier y Tercera División.

Fue hasta la temporada 2019 cuando recibió la oportunidad en el primera equipo para jugar un partido de Copa MX, en donde solo estuvo en el campo un minuto. Ahora en el Guard1anes 2020 ha sido convocado por David Patiño en dos encuentros donde ha sido titular y disputó los 180 minutos. Su debut en Copa MX lo hizo ante Celaya en octubre de 2019, mientras que en Liga de Expansión fue apenas hace unos días ante Tapatío.

"Se siente muy bonito debutar en el club que tanto soñé, desde chiquito yo iba al estadio a ver los partidos y era algo muy lindo, yo quería defender estos colores", dijo en su debut.

Rubén Salas muestra su cara de total alegría ante su llamado al 'Tri' | Foto: Dorados de Sinaloa

"Me entero que iba a debutar por medio de profesor “Pichus” Mendoza, me dijo que me iban a dar la confianza, que aprovechara la oportunidad. Este logro se lo dedico a mi mamá, a mi familia y en especial para mi papá que me ve desde arriba.", fueron las palabras tras su debut el pasado 21 de octubre.