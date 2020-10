Dorados de Sinaloa busca los 3 puntos en su visita al Atlante en la Liga de Expansión MX

Culiacán.- Con la encomienda de ganar para pelear un mejor puesto en el repechaje, la escuadra de Dorados de Sinaloa visita esta tarde a los Potros de Hierro del Atlante, en acciones de la décimo segunda jornada del Torneo Guardianes 2020 de la Liga de Expansión MX.

La escuadra sinaloense buscará cortar con dos largas rachas que acarrea: la primera son los siete partidos sin victoria en el actual torneo, y la segunda es que jamás en su historia ha podido ganar en la Ciudad de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El duelo de hoy entre sinaloenses y los Potros dará inicio en punto de las 18:00 horas (tiempo de Sinaloa), y será transmitido a través de las señales de TUDN y Tvc Deportes.

La escuadra de Dorados no atraviesa el mejor momento, y una prueba de ello es que ya son 7 las jornadas consecutivas donde no ha ganado. El Pez no gana desde la fecha 4 cuando vencieron como visitante a Venados de Mérida, y después de ese encuentro acumula 5 empates y 2 derrotas.

Dorados llega ubicado en el décimo puesto de la tabla general con 13 puntos, aún en zona de repechaje, pero pudiera salir de ahí si hoy pierde. Pero en caso de ganar, el Pez llegaría a 17 unidades y se metería entre los ocho mejores. Por su parte, los Potros de Hierro del Atlante llegan ubicados en el sexto lugar general, contabilizando 18 unidades.

Dorados sacó el empate de último minuto ante Tapatío | Foto Dorados de Sinaloa

Estos equipos ya se han enfrentado tanto en la Liga de Ascenso MX como en la Liga MX, sin embargo, sus enfrentamientos más recordados son los que disputaron en la final del 2016, donde Dorados se coronó venciéndolos por marcador global de 4-2.

El Pez buscará también ponerle fin a la racha en la capital del país, pues nunca han ganado ahí en su historia. Dorados ha jugado 15 veces en la CDMX, y ha obtenido 9 derrotas y 6 empates.