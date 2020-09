Dorados de Sinaloa con una baja más, Facundo Juárez dejaría el equipo

Culiacán.- Un tercio del torneo Guard1anes 2020 ya es historia para Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión MX, sin embargo, el cuadro áureo sigue sin estar completo, ya que el delantero argentino Facundo Juárez sigue sin reportar con la escuadra capitalina.

Juárez sigue registrado con el Gran Pez en la página oficial de la Liga de Expansión, no obstante, el sudamericano sigue sin integrarse al equipo dirigido por David Patiño, y con lo avanzado que ya está el torneo se espera que ya no sea parte del Pez, al menos en lo que resta del 2020. Incluso, en Argentina ya lo colocan como refuerzo del Club Atlético Mitre, equipo que participa en la Segunda División de su país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fuentes allegadas al club sinaloense le expresaron a EL DEBATE que la ausencia de Facundo Juárez se debe a que no ha podido viajar desde su natal Argentina, esto debido a que no hay vuelos por la pandemia generada por el COVID-19. El Club Dorados aún no se pronuncia oficialmente sobre el tema del atacante argentino.

Facundo Juárez llegó al equipo sinaloense para el Torneo de Clausura 2018, para jugar en la desaparecida Liga de Ascenso MX. En caso de concretarse el traspaso de Juárez al conjunto del Mitre, se despediría del Pez con dos subcampeonatos.

Facundo Juárez no se ha reportado con el equipo desde marzo | El Debate/Luis Gerardo Magaña

El argentino disputó 4 torneos con la escuadra de Dorados, siendo el Clausura 2020, cancelado por el coronavirus, donde mejor desempeño tuvo. A Facundo le costó en demasía adaptarse al conjunto sinaloense, prueba de ello es que no anotó en sus primeros tres torneos con los de Sinaloa. Su primera anotación llegó hasta el Clausura 2020, y cuando mejor ritmo se le miraba, el torneo quedó cancelado.

En total, Juárez ha disputado 41 partidos de Liga con Dorados, 12 de Copa MX y solamente ha convertido una sola anotación. Números bastante pobres si se toma en cuenta que su posición es la de atacante, y que llegó con la encomienda de suplir a Gabriel Hachen, uno de los últimos ídolos del conjunto sinaloense.