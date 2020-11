Dorados de Sinaloa tendrá hoy miércoles una despedida simbólica para Maradona en su estadio

Culiacán.- Ante la sorpresiva noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona los Dorados de Sinaloa el último equipo con el que el "10" brilló en el mundo del futbol como entrenador, le oficiará una despedida de manera simbólica en las instalaciones del Estadio Dorados. A través de un comunicado a la prensa, confirmación que la reunión será este miércoles 25 de noviembre a las 17:00 pm (tiempo de Sinaloa) en el mural ubicado en la Zona Preferente.

El equipo desde muy temprano con la impactante noticia dieron sus condolencias y enviaron un emotivo mensaje para referirse a Diego como el último gran entrenador que ha tenido la institución.

"Gracias por regalarnos tu mejor versión, por todo el amor que nos diste y por enseñarnos a disfrutar el fútbol como sólo tú pudiste hacerlo, esperamos haberte regresado un poco de lo mucho que nos diste", escribió el club que acompañó junto a una imagen del astro argentino.

Cabe aclarar que el club hará este agradecimiento de manera simbólica y que esto tiene mucha importancia para evitar aglomeraciones en el estadio. Es por eso que Dorados explica que todo lo que suceda estará bajo las medidas de salud necesarias para que sea un lugar seguro.

Además de que se especifica que todo será por el personal que pertene a Dorados de Sinaloa evidentemente para evitar grandes cantidades de perosonas en las instalaciones del estadio.

Justo también la Liga MX ha emitido un comunicado en el que han revelado que durante los partidos de Liguilla de este miércoles se harán un pequeño espacio para rendirle el homenaje a Diego Armando Maradona con el tradicional minuto de silencio y el listón negro en las camisetas de los jugadores.

"Informamos que en memoria y como muestra de respeto a Diego Armando Maradona, leyenda del futbol mundial, previo a los partidos de miércoles y jueves de la #LigaBBVAMX y @LigaMXExpansion se guardará un minuto de silencio", se lee en la red sociales de la Liga MX.

Los partidos en México que tendrán este homenaje son los de la Primera División en los juegos de ida de los 4tos de final entre Puebla vs León y Chivas vs América, así como los de la Liga de Expansión MX, Atlético Morelia vs Venados en el partido de reclasificación.