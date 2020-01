Dorados de Sinaloa viaja a Tijuana para duelo de preparación ante Xolos

Culiacán.- Dorados de Sinaloa continua con su pretemporada y ahora tomarán un vuelo a la ciudad de Tijuana para encarar uno de los últimos juegos de preparación de cara el Clausura 2020 del Ascenso MX.

El duelo será en la cancha del Estadio Caliente a puerta cerrada el día de mañana sábado, después del partido volverán a la ciudad de Culiacán para romper filas y regresar a los entrenamientos el día lunes.

Dorados desde su eliminación del torneo anterior se mantuvo con un perfil bajo, la salida del 'Profe' Cruz y la llegada de David Patiño fueron sin mucho escándalo, de la misma forma se han manejado con los refuerzos.

Aunque ya se encuentran entrenando con el equipo, el conjunto sinaloense no los ha presentado de forma oficial, de igual manera los jugadores que ya no continuarán en la institución no han mencionada nada.

Ante el inminente retraso de la Liga de Plata por el sorpresivo abandono de los Loros de Colima aun daría tiempo de una contratación más y con respecto a la continuidad de Vinicio Angulo todo parece indicar que el jugador ecuatoriano se presentará a los entrenamientos en próximos días.

Hasta el momento estas son las Altas y las Bajas del Gran Pez para este torneo:

Altas:

Raúl Zúñiga

Lucero Álvarez

Carlos Villanueva

Jonathan González

Bajas: