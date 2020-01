Dorados de Sinaloa ya están el Guadalajara

Guadalajara.- Desde muy temprano el equipo dirigido por David Patiño viajó a tierras tapatías para encarar su primer partido oficial del año, y será ante las Chivas en duelo correspondiente a los 8vos de final de la Copa MX.

Con equipo completo y todos sus refuerzos harán acto de presencia en el Estadio Akron el día de mañana en punto de las 21:00 hrs (centro de México). Este partido corresponde al juego de ida de los 8vos de final de la Copa MX.

¡Ya hay ���� en @masrojiblanco! ��



Corre a canjear tus entradas al partido de �� en ➡️https://t.co/JnnScFHaPy⬅️ pic.twitter.com/L357WM7UUv — CHIVAS (@Chivas) January 19, 2020

Los sinaloenses se han enfrentado en varias ocasiones ante los Rojiblancos en distintas instancias de este torneo, incluso han llegado hasta vencerlos. Ahora el primer juego será en su campo debido a el Gran Pez terminó en mejor posición durante el torneo.

Qué se espera del juego

Por parte de los tapatíos se espera que sean superiores a su rival, con dos juegos oficiales encima debería ser suficiente para poder manejar la situación, y así sacar un resultado favorable para su visita a Culiacán. Además de que Luis Fernando Tena podría hacer uso de sus grandes refuerzos como titulares ya que en la Liga no lo ha utilizado como sus aficionados quisieran.

Del lado de Dorados, aunque tuvo una buena pretemporada y sus refuerzos desde el inicio a excepción de Pablo Jáquez quien apenas ayer se incorporó a los entrenamientos. Otro tema que se ha dejado de hablar pero que es importante es que uno de los jugadores más determinantes del equipo aun no se presenta anta el grupo, Vinicio Angulo se ha perdido toda la pretemporada en Culiacán dándole prioridad el estar en su natal Ecuador. Según informes el máximo anotador del gran pez si seguirá con el equipo.

Otros duelos

Además de este juego la Copa MX tiene 3 juego más para el día de mañana, comenzando con el Querétaro vs FC Juárez a las 19:00 hrs, Venados de Mérida vs Pachuca a las 19:00 hrs y el San Luis vs Tijuana a las 21:00 hrs. Todos los horarios son del tiempo del centro de México.