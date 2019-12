Dorados presenta a David Patiño como su Director Técnico

Culiacán.- En conferencia realizada esta mañana en la sala de prensa del Estadio de Dorados, el conjunto sinaloense presentó a su nuevo entrenador en la figura de David Patiño, quien estuvo acompañado por el presidente del Pez José Antonio Núñez y el director deportivo Juan Pablo Santiago.

Patiño llega a suplir a José Guadalupe Cruz, quien no pudo calificar a Dorados en el torneo pasado.

El presidente del Pez manifestó que David Patiño llega inicialmente por un año, Y en base a los resultados de determinará su permanencia.

El cuerpo técnico que acompañará a Patiño será conformado por José Altieti como preparador físico, Christian Ramírez auxiliar y tambien Salvador Patiño como auxiliar.

David Patiño en conferencia de prensa en Culiacán | Luis Gerardo Magaña/El Debate

"Ya he estado aquí como rival, y creo que Dorados es un buen proyecto, la idea es regresar al equipo a primera división. Desde hace tiempo he querido venir a Dorados y por fortuna ya se me dio" dijo Patiño en su presentación.

Sobre la continuidad de Vinicio Angulo en el equipo, Patiño mencionó que cuenta con él , ya que es uno de los mejores jugadores de la Liga.

Para el inicio de su pretemporada tienen planeado un viaje a la ciudad de Guadalajara donde disputarán 3 partidos ante Loros de Colima, Leones Negros y Atlas, también se confirmó otro juego ya en Culiacán para el 28 de diciembre con rival pendiente y un juego más a días antes del inicio del Clausura 2020.