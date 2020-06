Dorados rompe el silencio; José Antonio Núñez da la cara por el equipo

Culiacán.- La espera al fin terminó. Esta mañana el equipo de Dorados de Sinaloa rompió con el silencio que habían guardado durante varios meses, el cual mantenían después de que se diera a conocer que no tenían derecho a ascender y que serían parte de la Nueva Liga de Expansión del futbol mexicano.

Su presidente, José Antonio Núñez, fue quien habló para los medios de comunicación, lo hizo vía Zoom como medida preventiva para combatir la propagación del COVID-19. Núñez habló por casi tres horas de todos los temas y polémica que ha desencadenado la desaparición del ascenso y descenso del futbol mexicano, y que directamente afecta el entorno del Gran Pez.

El presidente del Pez se enfocó en dejar claro que el impedimento por el que Dorados vaya a pasar un tiempo sin derecho a estar en primera división, es que pertenecían a la multipropiedad, ya que eran parte del mismo dueño de Xolos de Tijuana y Gallos de Querétaro.

Antonio Núñez empezó la conferencia dando un mensaje, en él pide disculpas a los medios de comunicación por no salir a declarar con anterioridad. Después, Núñez mencionó que el principal problema que tuvo Dorados para no pelear por un puesto en la Liga MX es que pertenecían al grupo de la multipropiedad.

Además, dijo que cuatro clubes del Ascenso MX no tenían las condiciones para seguir en la liga, razón por la cual había peligro de que el Ascenso MX desapareciera, motivo por el cual se vino la reestructuración de la misma.

A Dorados le exhiben que no podíamos ascender porque el dueño ya tenía dos equipos, y a esto se le agrega que cuatro equipos no podían continuar, es cuando se encarrera todo el revuelo” dijo Núñez.

Al cuestionarle si Grupo Caliente actuó de mala fe con Dorados, ya que votó por eliminar el ascenso y después vendió a Querétaro, eliminado así la multipropiedad, Núñez mencionó “Grupo Caliente no tenía idea que venderían a Querétaro, esto fue después de tomar una decisión. Y traernos al Querétaro a Culiacán nunca fue opción” dijo.

En un principio, la Liga MX manifestó que no habría ascenso y descenso las próximas cinco o seis temporadas, algo que los clubes de la división de plata no comparten. Núñez, por su parte, declaró que no serán seis años, mencionando que serán solamente dos. “En un principio no tendremos ascenso por los próximos dos años, pero seguimos firmes pensando en que pronto estaremos acreditados para ascender” mencionó el directivo.

El presidente del Pez dijo también que será un desafío regresar a la afición al estadio al no jugarse un boleto a Liga MX.

En lo que se refiere al tema de una posible venta de Dorados, su presidente mencionó que es totalmente falso. Los rumores señalaban que Christian Bragarnik compraría la franquicia, algo que Núñez negó. “Nunca ha estado en venta el equipo, no tengo porque decir mentiras. Christian es mi amigo, es amigo de la institución y nada más” dijo.

