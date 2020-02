Dorados vs Cimarrones: Dónde y a qué hora verlo Jornada 4 Ascenso MX

Culiacán.- Los dirigidos por David Patiño ya no tienen otra más que ganar, luego de 3 fechas Dorados solo ha sumado 1 puntos producto de un empate ante Alebrijes, ahora su rival son los Cimarriones de Sonara.

El partido iniciará en punto de las 20:00 hrs tiempo de Sinaloa y podrás verlo totalmente en vivo por ESPN y Claro Sports también puedes seguir el minuto a minuto a través de nuestra página EL DEBATE.

Cimarrones se planta en la cancha del Estadio Dorados con 7 unidades ocupando la posición número 5, si bien no es de los mejores planteles han sabido sacar ventaja en los distintos juegos para estar donde están.

�� Galería del interescuadras con nuestra filial de 2da. División Premier, ¡Afinando detalles para visitar a Dorados! #AFERRADOS �� #Cl2020 #AscensoBBVAMX ���� pic.twitter.com/bakOeOgn1O — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) February 14, 2020

Por parte de los locales, no ha sido para nada bueno su arranque, luego de una desastrosa temporada anterior esta va por el mismo camino al solo tener un punto pero ocupar el lugar 11 solo arriba de Cafetaleros que no ha sumado este torneo.

#Previo ��️ | ¡Julio Nava dejó atrás la lesión y podría tener actividad este #SábaDorado �� @CimarronesFC! ��



���� Esto fue lo que dijo sobre el partido de esta noche en #LaPecera. #DaleDorados �� pic.twitter.com/ql4lUroRT0 — #DaleDorados (@Dorados) February 15, 2020

Carlos Villanueva habló de cara al encuentro con Cimarrones:

“La verdad esperamos un partido difícil en el que ellos van a querer venir a hacer su partido, estamos muy conscientes de lo que tenemos que hacer y hemos practicado para poder realizar bien las cosas dentro de la cancha y salir adelante como grupo” añadió el mexicano.

“Me he sentido muy bien en las dos, estoy acostumbrado a jugar en las dos posiciones, siempre me adapté a jugar en cualquier posición, la verdad me siento en cualquiera de los dos, bien”, dijo.

Como punto final mandó mensaje para toda la afición Dorada para que vayan y sigan apoyándolos, “Decirles que contamos con su apoyo y que nosotros vamos a dejar todo adentro de la cancha para poder sacar un buen marcador y dar un muy buen partido", afirmó.