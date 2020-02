Dorados vs Mineros | Jornada 6 | Ascenso MX | Minuto a Minuto

Ascenso MX | Jornada 6

Dorados 0 - 0 Mineros

2' Dorados maneja el balón en los primeros minutos del partido

¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!

Alineaciones

¡Estos son nuestro 11 Mineros que saldrán a darlo todo a la cancha!



#CaraACara



Julio Nava de @Dorados y Juan Vega de @MinerosFc



Será fundamental el trabajo que hagan en el terreno de juego. Su prioridad defender la banda, pero sus incorporaciones al ataque también son importantes.



Previa

El equipo de Dorados de Sinaloa tendrá una difícil misión esta noche, cuando reciba al superlíder Mineros de Zacatecas en busca de su primer triunfo en el torneo de Clausura 2020. La escuadra áurea no conoce la victoria en lo que va del campeonato liguero del Ascenso MX, motivo por el cual ocupa los últimos lugares de la tabla general.

Dorados no ha podido ganar tras cinco fechas disputadas en el Ascenso MX, pues ha sufrido tres derrotas y logrado dos empates. Estos resultados tienen al Pez en el penúltimo lugar general con dos puntos, caso contrario a Mineros que se mantiene con plan arrollador. Los de Zacatecas han conseguido cinco triunfos en cinco partidos para ubicarse en el liderato general con 17 puntos.

Dorados ha dejado ir puntos en el camino que pudieran costarle la liguilla, ya que en la jornada pasada se pusieron arriba con ventaja de 3-2 ante Venados en el segundo tiempo, pero terminaron perdiendo 4-3 con par de goles en los minutos finales.

Dorados ya arrastra una larga racha sin triunfos, once para ser exactos, pues la inercia la cargan desde el torneo anterior. El Pez no gana desde septiembre pasado, cuando derrotaron a Chiapas, que hoy en día es el único equipo con menos puntos que el Gran Pez.

Dorados no tiene opción, tiene que ganar esta noche si es que quiere seguir soñando con la liguilla, a la cual no pudieron entrar en el pasado torneo.

Mineros ha tenido un inicio de torneo bastante bueno, pues además de mantener el paso perfecto también cuentan con la segunda mejor ofensiva, la mejor defensa y con Roberto Nurse como líder de goleo con 6 tantos. Los de Zacatecas no han recibido gol en el Clausura 2020, mientras que Dorados cuenta con la peor ofensiva al recibir 11 anotaciones.

Bienvenidos a este MInuto a Minuto