Dorlan Pabón asegura que Monterrey no es favorito en la final ante el América

Monterrey, México.- El delantero colombiano Dorlan Pabón, de los Rayados de Monterrey del futbol mexicano, aseguró este martes que su equipo no es favorito para ganar la final del torneo Apertura ante el América, aunque saldrá a conquistar el título.

“Favoritos no somos, somos un plantel que entrena para ganar Finales, somos un equipo humilde que trabaja callados”, afirmó Pabón en una rueda de prensa dos días antes de que el Monterrey reciba al América en el partido de ida de la final.

Dirigido por el argentino Antonio Mohamed, los Rayados vienen de conquistar el tercer lugar del Mundial de clubes, lo cual significa que asumirán la final en un buen estado de ánimo. Pabón aceptó que el resultado en Catar significó un lindo momento y deben aprovechar, aunque la final es un reto diferente.

Al referirse al optimismo de los jugadores del América, cuyos jugadores han expresado la seguridad de ganar el campeonato, el atacante dijo que no le interesa la opinión del rival porque en Monterrey se ocupan del trabajo propio.

Estoy concentrado en mi equipo, no me intereso por ellos, si se sienten seguros es cosa de ellos. Ahora, no va a ser fácil, si así lo piensan”, agregó.