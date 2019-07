Dos Santos dice que es injusto que lo tachen de borracho y fiestero

Ciudad de México.- Giovani dos Santos, refuerzo del América para el Apertura 2019, aseguró que es una injusticia que lo tachen de "borracho" y "fiestero" por una foto de un error de hace 10 años.

"Creo es una injusticia grande en mi carrera, la gente habla más de una foto que pasó hace diez años que lo que he hecho en mi carrera como futbolista. Era joven, cometí un error, aprendí de eso y a partir de ese momento hay otro Gio", dijo "Gio" a Televisa Deportes.

Según Dos Santos, si en realidad fuera tan fiestero como dicen no hubiera llegado a los clubes donde militó.

"En todos los clubes que he estado, menos en el Tottenham, he jugado y me he sentido importante, si no eres disciplinado no juegas, y ese no ha sido mi caso, por eso creo que es una injusticia que me cataloguen por una foto que paso hace diez años", manifestó.

Foto Agencia Reforma

"Gio" confía en que su paso por México ayudará a cambiar su imagen.

"Creo que estoy joven, tengo 30 años, tengo mucho futbol que dar todavía y ojala que en un futuro no muy lejano vengan cosas buenas y yo sé que si trabajo de la manera que lo estoy haciendo seguramente será así", declaró.