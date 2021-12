¡Dos con todo! Canelo Álvarez cena tacos en Jalisco y le paga la cuenta a todos los clientes

Jalisco.- De las cosas que si no existieran fotos nadie las creería, y menos si dicen que Saúl "Canelo" Álvarez les pagó una cuenta. O al menos esa es la sensación de algunos clientes que vieron como el mejor boxeador del mundo llegó a una taquería y los acompañó con su respectiva orden y que al finalizar sin problema pagó la cuenta de todos en el lugar. Pues eso sucedió en Jalisco apenas este viernes luego de que uno de los afortunados clientes pudiera comer y hasta tomarse fotos con él y compartiera la evidencia en sus redes.

Según relata el hombre que tiene su perfil como @YisusSands y responde a Yisus Arenas. Canelo Álvarez llegó de sorpresa junto a más personas y de pronto ya estaba comiendo junto con ellos y que al irse se ofreció a pagar la cuenta de todos en el lugar, "Gracias Canelo por ser el gran campeón de tanto niño en México, gran persona!! y por los tacos de anoche", comentó el usuario en su perfil.

En dicha publicación tambien compartió la fotografía que logró tomarse en donde aparece Saúl "Canelo" Álvarez usando un atuendo deportivo en color blanco. Al momento se desconoce a cuánto asciende el monto que pagó Canelo por invitar a todos los comensales, tampoco se sabe que fue lo que comió con exactitud pero lo que si es que aprovechó que no está en un control de su comida para degustar unos ricos tacos.

Canelo Álvarez y el fan que se llevó la gran sorpresa en la taquería | Foto: Captura

De acuerdo con el portal Players of Life Canelo Álvarez estuvo de visita en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, el nombre del negocio no fue revelado pero aseguran que se encuentra en la avenida López Mateos Sur. Luego de eso se retiró son problema alguno. Canelo está en Jalisco como parte de sus días libres, pues por ahora no tiene entrenamientos ya que su próxima pelea será hasta mediados del año 2022.

El púgil y su esposa Fernanda Gómez apenas hace unas semanas volvieron de París en donde tuvieron unas emotivas vacaciones luego de un año lleno de muchas sensaciones, como ganar 3 peleas, casarse por el civil y la iglesia, sin dejar de lado la gran noticia de que se volvió el mejor libra por libra del mundo y coronarse como el nuevo campeón indiscutido, para llegar a ser el sexto boxeador en lograrlo.

El tapatío para 2022 ya tiene a su primer rival del año y será el congoleño Ilunga Makabu quien apenas en el mes de noviembre confirmaron su pelea en el peso crucero lo que hará que Canelo suba su peso de manera importante con hasta 10 kilos más para cumplir con ello.