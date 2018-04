Dos mochitenses de “Sangre Azul”

Las mochitenses Gloria Emily Abitia Flores y Silvia Yuzara López Gutiérrez se encuentran de vacaciones tras jugar con Cruz Azul en la Liga Mx Femenil. Las destacadas futbolistas sinaloenses cumplieron con buenas actuaciones, aunque no pudieron ayudar a la máquina a clasificar a la fiesta grande.

En su segunda temporada

La delantera Emily Abitia, jugó su segundo torneo en el máximo circuito de nuestro país y aunque se dijo triste por nos levantar el título, siente que van por buen camino.

“Un poco nostálgica porque otra vez no se pudo lograr el campeonato, pero estamos a gusto, siento que vamos por buen camino y estamos trabajando para esto”.

La atacante declaró que la llegada de su paisana a la institución le vino buen tanto en lo personal, como en lo colectivo por el aporte que dio al equipo.

“Me sirvió tanto a mi como al equipo, me siento más como en casa y al equipo porque es una jugadora muy buena y nos apoyó mucho este torneo”.

Abitia Flores ve a un equipo más sólido en relación a la primera temporada, sobre todo en la zona baja.

“Si se ve un equipo más sólido en cuanto a la defensa, siento que nos falta algo más adelante y para el siguiente torneo siento que ya lo vamos a tener”.

La sinaloense considera que la Liga Mx Femenil es buena e irá mejorando con el tiempo en beneficio del futbol mexicano.

“Es muy buena y siento que con el tiempo va a ir mejorando, son muchos los apoyos que se nos están brindando y eso sirve a todo el país para las niñas que tienen talento y para seguir adelante en esto que nos gusta”.

La delantera señaló que entre sus objetivos para el próximo torneo están el consolidarse y marcar para aportar al equipo.

“Primero que nada consolidarme en el equipo y lograr el gol”.

Respecto al nivel de las jugadoras locales, asegura que es bueno y que con oportunidades y objetivos claros, muchas de ellas pueden llegar al profesionalismo.

“Si claro, desde luego, siempre se ha visto que hay muchas jugadoras buenas, solo es cuestión de aplicarse y tener siempre en mente lo que se quiere”.

“Es un orgullo estar representando a Los Mochis, a Sinaloa, busco no defraudarlos, levantar la cara y representar bien a mi ciudad”.

Su primera experiencia

Por su parte, Silvia Yuzara jugó su primer torneo como profesional y asegura que dará todo de si para mantenerse.

“Es muy diferente, cumplí mi sueño y voy a seguir dando lo mejor de mi para estar allá”.

El contar con Emily Abitia es un apoyo que le ha servido de mucho, para no resentir el estar lejos de casa.

“Es bastante apoyo para mi, el no sentirme sola, el sentirme apoyada”.

Aunque en el amateur jugaba como delantera, con Cruz Azul regresó a lo que considera su posición natural, la defensa, sitio en el que se siente bastante bien.

“Soy defensa natural, pero aquí me probaban en cualquier lado, me siento muy a gusto en esa posición”.

Incluso se ha dado tiempo para marcar, cuando le dio a su equipo el triunfo ante Tijuana con un sólido remate de cabeza en la jornada 6.

“Sentí muy bonito porque nunca había cabeceado, llegué ahí en el tiro de esquina y metí el gol”.

López Gutiérrez señaló que sus objetivos son seguir creciendo como jugadora y aportar en lo colectivo.