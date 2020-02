Dr. García pone a Lozano por encima de Jiménez

A través de su nueva plataforma de digital Luis García mejor conocido como el Doctor ha dejando muy en claro que en sus gustos futbolísticos está por mucho encima Hirving Lozano que Raúl Jiménez aun con su gran temporada en Inglaterra.

"Hirving Lozano es el mejor futbolista mexicano que existe, si bien es cierto que dará la impresión que Raúl Jiménez en la actualidad le esta ganando la carrera, Lozano tiene una cualidad que no se tiene ni en México y en pocas partes del mundo se tiene, se quita gente de encima, es un jugador que puede provocar duelo individuales y eso destroza cualquier tipo de sistema"

Aun con su declaración Lozano se mantiene en la banca del Napoli, Gatusso no lo utiliza ya que para él no cumple o más bien no ha terminado un proceso de adaptación para el futbol italiano.

Luego de las declaraciones del Dr. García, el mismo Lozano en sus redes sociales agradece las palabras del ex jugador y le dice que con pronto podrá ver la mejor versión de él en el futbol italiano, dejando en claro que espera que las predicciones del Dr. García se hagan realidad para que pronto pueda volver a ser el jugador desequilibrante que lo llevó a ser el mejor de México.

Hacer lo que uno ama en ocasiones implica un esfuerzo que pocos conocen, que aquellos que disfrutan de un partido ni siquiera imaginan. Hoy encontré en tus palabras el reflejo casi exacto del costo de perseguir mi sueño. Me sorprendieron. @GarciaPosti https://t.co/AbmVqePFhj — Hirving Lozano (@HirvingLozano70) February 13, 2020

No sabes como deseo que tus predicciones se hagan realidad, seguiré trabajando con ganas para conseguirlo. Te agradezco mucho el haberme dedicado tu video , hoy ha sido un buen día después de haberla leído. — Hirving Lozano (@HirvingLozano70) February 13, 2020

Lozano ha estado en un proceso malo de su carrera, no tiene juego y solo participa en pocos minutos, no se sabe a ciencia cierta cual es la razón por la que su entrenador no lo considera como parte del equipo titular.