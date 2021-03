Dron cae en pleno partido entre Athletic Bilbao y Eibar con mensaje en protesta a la Eurocopa en España

Bilbao, España.- De no creerse lo que sucedió en el partido de LaLiga entre el Athletic Bilbao y el Eibar pues un dron detuvo el partido al caer dentro del terreno de juego y no fue por accidente pues contenía un mensaje en protesta ya que no quieren que la Eurocopa se realice en la ciudad de Bilbao.

Corría el minuto 68 cuando el árbitro se percató que un dron aterrizó sobre el campo de San Mamés por lo que se detuvo que detener el partido para retirarlo. Jugadores miraban sorprendidos la acción pues se alcanzó a ver que el dron traía un mensaje llamativo en contra de la Eurocopa 2020 (2021) pues ciudadanos de Bilbao han mostrado su molestia que el torneo se juegue en su ciudad.

De acuerdo con Carrusel Deportivo quien compartió en su cuenta de Twitter las imágenes, el mensaje dice "BILBAO EUROCOPA HONI EZ 2020" este es un grupo en Bilbao que ha manifestado su molestia con que España y en especial Bilbao reciban partidos de la Eurocopa ya que consideran que es un tema peligroso para los habitantes al recibir personas extranjeras que apoyen a las selecciones que ahí jueguen.

Todo se intensificó luego de que la UEFA anunció a las 12 sedes entre ellas Bilbao que están obligadas a albergar aficionados para la realización de la Eurocopa y que en caso de negarse se les quitaría la oportunidad de recibir más partidos de la competencia y buscarían una nueva sede.

La acción no puso en peligro la vida de ninguno de los jugadores o árbitros que se encontraban en el campo, tampoco hubo daños por lo que solo se retiró del campo y al mismo tiempo LaLiga solicitó la ayuda del Ministerio Interior de España para salvaguardar las inmediaciones de los estadios para evitar más acciones como estas.