Dulce María García, con paso ascendente en el boxeo

Culiacán, Sinaloa.- Dulce María García Vizcarra comenzó a practicar el boxeo a los 11 años de edad y hasta el momento lleva un paso ascendente en el terreno amateur, incluso ya presume un cinturón de campeona.

La peleadora culiacanense de 15 años de edad, quien tiene como entrenador al miembro de Salón de la Fama del Deporte Municipal, Jesús “Chuyín” López participó recientemente en un torneo a nivel nacional denominado “Puños Rosas” en Ciudad Obregón, Sonora, donde se proclamó campeona.

“Fue una participación muy buena para mí, porque no había tan lejos a competir y se nos presentó la oportunidad de tomar parte en ese torneo y gracias a nuestra promotora Green Day Promotions, y el Instituto del Deporte Municipal nos aportó un poco de dinero, para que fueramos a participar”, dijo García Vizcarra, quien estudia el tercer grado de secundaria.

Recordó que la promotora le avisó a “Chuyín” López que estaba esta oportunidad de ir al torneo en Sonora y no dudaron en aceptar este reto.

“Nos pusimos a entrenar fuerte, para ir bien preparadas y hacer nuestro mejor esfuerzo arriba del ring”, refirió la joven boxeadora vecina de la colonia Villas del Real.

Dulce María mencionó que en el torneo “Puños Rosas” enfrentó a Angelica Peñuelas, quien marchaba en calidad de invicta en el terreno amateur y ya habia conseguido cuatro campeonatos.

“Fue una buena pelea, le gané por decisión y me dieron dos cinturones, uno que era del torneo y otro que era de la campeona, y tengo el campeonato absoluto de Puños Rosas”, refirió.

“Me mantengo invicta con 16 peleas ganadas y esperamos seguir con este buen paso”, expresó Dulce María, quien tiene la ilusión de representar a Sinaloa en los Juegos Nacionales CONADE (antes Olimpiada Nacional).

En Culiacán han surgido destacadas peleadores en el boxeo amateur, como Melissa Esquivel y Blanca Torrescano, quienes brillaron en la Olimpiada Nacional. “Ya las he visto pelear y me gustan y me motivan para seguir adelante también”, externó la juvenil peleadora.

MUY ENFOCADA

García Vizcarra, dijo que es un honor tener a entrenador como Jesús “Chuyín” López, quien ha sido un ídolo del boxeo de Culiacán “Esto me motiva para echarle ganas, pongo mucha atención en sus enseñanzas, gracias a 'Chuyín' soy lo que soy aquí”, comentó.

En cuanto a su rutina diaria de preparación, señaló que inicia a las 5:45 de la mañana, con una sesión de carrera, con el apoyo de mi preparador físico Jorge, de Green Day Promotions y entre 3 y 4:30 entrena en el gimnasio.

“Estoy enfocada en el deporte, pero sin descuidar sus estudios. “Mi papá siempre me recuerda y recalca que la escuela es primero, me dice si vas bien en la escuela, sigues entrenando, si no, te sacamos de entrenar. Voy bien, entroa todas las clases”, expresó.

“Agradezco el apoyo de la promotora, que nos ha estado ayudando desde que tuvimos la primera pelea”, dijo Dulce María García, quien también sueña con ser campeona mundial.

Jesús “Chuyín” López habló de las facultades de la joven peleadora.

"Dulce María tiene talento, le echa muchas ganas, el promotor de Green Day, Agustín Aispuro, desde que la vio, se dio cuenta que tenía unas facultades inmensas, es una niña que se dedica no al 100 sino al mil por ciento, porque es muy seria, dedicada y sabe lo que quiere, a lo que le está tirando y muy enfocada en lo que desea conseguir”, externó el exboxeador profesional.

Mencionó que en los cuatro años que lleva García Vizcarra entrenando en su gimnasio, no le da dado ningún problema. “Desde que llegó se ha portado muy noble, muy tranquila, muy atenta a lo que uno le dice”, refirió “Chuyín” López.

